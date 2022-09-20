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Tiyatro oyunu ‘Hırsız’ Bayraklı’da sahnelenecek

İtalyan yazar Dario Fo’nun kaleme aldığı 'Hırsız’ adlı tiyatro oyunu, Bayraklı Belediyesi’nin ev sahipliğinde sanatseverlerle buluşacak. 23 Eylül Cuma Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’ndeki ücretsiz etkinlik saat 19:30’da başlayacak

Tiyatro oyunu ‘Hırsız’ Bayraklı’da sahnelenecek
20 Eylül 2022 Salı 11:35

Bayraklı Belediyesi, İtalyan yazar Dario Fo’nun yazdığı, Suat İnal ve Ali Yaylı’nın sahneye uyarlayıp yönettiği ‘Hırsız’ adlı oyununu Bayraklılı sanatseverlerle buluşturacak. Ücretsiz davetiyeler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden temin edilebilecek. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu Salonu’nda 23 Eylül Cuma sahnelenecek oyun saat 19:30’da başlayacak. İtalya’da geçen oyunun hikayesinde; bir hırsızlık çetesinin soygun için girdiği politikacının evinde yaşadığı komik olaylar anlatılacak. Tek perdelik oyunda ünlü oyuncular Umut Oğuz, Somer Karvan, Suat İnal, Tuna Arman, Ceren Bayır ve Ebru Karanfilci seyirci karşısına çıkacak.

SANATSEVERLERİ BEKLİYORUZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Kültür-sanat etkinliklerimiz kapsamında toplumun her kesimine hitap ediyoruz. Yıl boyunca düzenlediğimiz birçok farklı etkinlikte 7’den 70’e ilçe sakinlerimizi bir araya getiriyoruz. Ev sahipliği yapacağımız tiyatro oyununa da tüm sanatseverleri bekliyoruz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum” dedi.

Etiketler; #bayraklı #tiyatro #hırsız
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