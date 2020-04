Tiyatro perdeleri evlerde açılıyor!

Bu sezon kuruluşunun 25’inci yılını kutlayan Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, oyunlarını internete taşıdı. Kültür merkezlerinde kapanan perdeler, “karsiyakabelediyetiyatrosu” adresli Youtube kanalı üzerinden tekrar tiyatroseverlere açıldı

Kanalda yayınlanan ilk gösteri, en sevilen çocuk oyunlarından ‘Çirkin Ördek Yavrusu’ oldu. Aynı hafta içerisinde yetişkinlere yönelik ‘Oyunun Oyunu’ da izleyicileriyle buluştu. Gönüllü karantina günlerine sanat ve keyif katan uygulama, her hafta farklı gösteriler ile devam edecek. Her pazar günü saat 14.30’da bir çocuk oyunu, her perşembe saat 20.30’da da bir yetişkin oyunu seyircilerle paylaşılacak. Yayın programına ilişkin Karşıyaka Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından bilgilendirmeler yapılacak. Yayının ardından kanalda kayıtlı kalacak olan oyunlar, istenilen gün ve saatte de izlenebilecek.

Sanatsız kalmayın

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ‘evde kalın’ çağrılarına uyan vatandaşlar için nitelikli etkinlik alternatifleri yaratmaya devam ettiklerini anlatan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Oyunlarımızı internete taşıyarak vatandaşlarımızı sanatla buluşturmak, bir yandan da Karşıyaka Belediye Tiyatromuzun 25. yaş gururunu paylaşmak ve tiyatroseverlerimize teşekkür etmek istedik. Daha önce kültür merkezlerimizde sahnelenmiş ve çekimi yapılmış oyunlarımızı tek tek halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Evde kalın, sanatsız kalmayın” dedi.