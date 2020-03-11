Tiyatrokare'den mini festival

Tiyatrokare bu sezon repertuarındaki dört sevilen oyun ile İzmir'de adeta bir mini festival düzenleyecek. Bugün İzmir Karşıyaka Suat Taşer sahnesinde, 'Şen Makas', yarın AKM Yunus Emre sahnesinde, on ödüllü oyun " Süper İyi Günler" ilk kez İzmir'lilerle buluşuyor.

Bugün İzmir Karşıyaka Suat Taşer sahnesinde, üç sezondur devam eden "Şen Makas" şen kahkahalarını İzmir seyircisiyle paylaşacak. İzmir seyircisi, oyunda işlenen cinayeti, inter aktif katılımlarıyla seçecek. Daha önce birkaç kez İzmir'e gelen oyun, genel istek üzerine tekrar İzmir'e geliyor. Oyunun başrol oyuncusu Melek Baykal, bu durumu" her oyun farklı olduğu için birçok yere defalarca gidiyor ve bazen aynı seyircilerin tekrar tekrar geldiğini görüyoruz" diye açıklıyor. Amerikan Tiyatro tarihinin en uzun süreli oynanan oyunu olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na geçen ve Schwarzkopf Türkiye sponsorluğunda oynanan "ŞEN MAKAS" kapalı gişe oynayarak rekora doğru ilerliyor. Paul Portner'ın yazdığı, yıllar önce Türkiye'ye Tiyatrokare'nin getirtdiği oyunun yeni versiyonu, Nedim Saban tarafından yorumlandı. Melek Baykal, Bülent Seyran, Özgür Yetkinoğlu, Cem Güler, Müge Kement ve Jess Molho oynuyor.

On ödüllü oyun

13 Mart'ta AKM Yunus Emre sahnesinde, on ödüllü oyun " Süper İyi Günler" ilk kez İzmir'lilerle buluşuyor. Tiyatrokare'ye En İyi Yapım, genç oyuncu Emir Özden'e Yılın Oyuncusu ödüllerini kazandıran " Süper İyi Günler" oyununda, dünyayı farklı bir gözle yorumlayan ve dahilik özelliğine sahip olan 16 yaşındaki Chirstopher Boone'un hikayesi anlatılıyor. 7507'ye kadar asal sayıların tümünü ezbere bilen bir matematik dehası Chirstopher Boone, insanları çözmek konusunda zorlanıyor. Beyni bir DVD gibi çalıştırabiliyor. Hafızasını istediği zaman ileri geri sarabiliyor ve hatırlamaya istediği yerden başlayabiliyor.. İngiliz yazar Mark Haddon'un 32 dile çevrilmiş romanı, Simon Stephens tarafından sahneye aktarıldı. Londra ile Broadway'de büyük ilgi gören oyunu Nedim Saban, Türkiyeye getirmek için sahnelemek için iki yıl çalıştı. Oyuna yenilikçi rejisi ve özenli Türkçe çevirisiyle, Tiyatrokare'nin repertuarına kattı. Ford ana sponsorluğunda gerçekleşen "Süper İyi Günler" oyunu, koreografinin teknoloji ile harmanlanması ve üç boyutlu animasyonlar eşliğinde, tamamı 80 metrekare LED ekranlardan oluşan özel dekoru ile izleyicilere eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Oyun, Türk Tiyatrosu'nda büyük bir yenilik olarak değerlendiriliyor.

Tekrar geliyor

Yıllar sonra Nevra Serezli'yi tiyatroya döndüren oyun "Ağaçlar Ayakta Ölür" , Ocak ayında kapalı gişe oynayarak başladı ve gittiği illerde kapalı gişe oynamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta turne programında, üç gün İzmir seyircisiyle buluşan, günler öncesinden biletleri tükenen oyun, büyük beğeni topladı . Genel istek üzerine, İzmir seyircisyle tekrar buluşacak oyun 14 Mart AKM Yunus Emre salonunda 17.30 ve 20.30'da matine suare olarak oynanacak. İspanyol yazar , şair Alejandro Casona'nın dünya klasikleri arasında yer alan duygusal komedisi "Ağaçlar Ayakta Ölür", 7 den 70 'e kadar herkese hitap eden, ailenin sıcaklığında, insana ait özlem duygularını öne çıkaran, torununa hasret bir babaannenin gerçekleşen hayali üzerine yaşananları konu alıyor. Nevra Serezli, oyunda yüreği torun özlemiyle dolu Büyükanne rolünü oynuyor. Ağaçlar Ayakta Ölür'de diğer başrolü usta sanatçı Nuri Gökaşan da, bir davranışı nedeniyle vicdan azabı yaşayan ve hatasını düzeltmek için yaratıcı bir adım atan büyükbabayı canlandırıyor. Oyunda torun rolünü genç ve başarılı oyuncu Arif Güney, güzel gelin rolünü ise Burcu Kazbek, genç oyuncu Oral Özer ise sürprizli ve gizemli bir karaktere hayat veriyor. Diğer oyuncular Meltem Özlevent ve Mahir Akgündoğdu. Nevra Serezli İzmir seyircisinin ilgisini, " Dormen ve Devekuşu Kabare'de yıllar boyunca bir iki ay boyu kesintisiz perde açtığımız İzmir özel bir yer taşıyor. Üç gün geldik, seyirci sokaklara taşınca, tekrar tekrar gelme kararı aldık. Özlenilmiş olmak beni çok duygulandırdı" diyor.

Ahududu

Ve dört sezondur seyircisiyle buluşan, yalnızlığın çaresini bulan "Ahududu" oyunu ise 16 Mart'ta son kez İzmir'de.. Melek Baykal'ın sekiz yıl sonra sahneye döndüğü ve Suna Keskin ile başrolü paylaştığı "Ahududu" oyunda oyunun yönetmeni Nedim Saban da Zeki Paşa rolüyle sahne alıyor. Joseph Kesselring'in yazdığı bu kara komedide, yalnızlığa çare bulduklarını düşünen iki yaşlı kadının yardımseverlik sancıları dile getiriliyor. Oyunda Suna Keskin Melek Baykal ve Nedim Saban'ın yanısıra Cem Güler, Bülent Seyran, Birol Engeler, Özgür Yetkinoğlu, Ender Gülçiçek, Aysuda Dalgıç rol alıyorlar. Tiyatrokare'nin genel sanat yönetmeni Nedim Saban, kuruluşlarının 28. Yılında İzmir'de dört farklı oyunla aynı dönemde perde açabilmekten çok mutlu. "Hiçbir özel tiyatroya kısmet olmadığı gibi, köklü Devlet Tiyatrosu'nda bile pek rastlanmayan bir şey. İzmir'de ilgi o kadar büyük, seyirci öyle coşkulu ki, kendi kendimize festival yaptık" diyor.