TJK, fark yaratan emekçi kadınları atlarla fotoğrafladı

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan proje kapsamında, erkek mesleği olarak bilinen 12 meslek grubunda fark yaratan emekçi kadınların hikayesi, atlarla çekilen fotoğraflarla ölümsüzleştirildi.

Kadınları cesaretlendirerek farklı sektörlerde de başarıya ulaşabileceklerini göstermek amacıyla gerçekleştirilen projede mesleği oto tamircisi, el yapımı süpürge üreticisi, boyacı, belediye otobüs şoförü, itfaiyeci, erkek berberi, maden kamyonu şoförü, haberci, balıkçı, nalbant, seyis, jokey olan kadınlar yer aldı. Projede yer alan kadınların her biri, kendi mesleklerini anlatan unsurlarla yanlarında yarış atları ile objektife poz verdi. Çekimleri bir aydır devam eden proje sonunda seçilecek en iyi karelerden oluşan sergi, "Fark Yaratan Emekçi Kadınlar" adıyla 7 Mart Cuma günü Veliefendi Hipodromu'nda açılacak.

Aynı gün Veliefendi Hipodromu'nda dördüncü kez Dünya Kadınlar Günü Koşusu düzenlenecek. TJK Kurumsal İletişim Müdürü Aylin Sevim, TJK olarak erkek egemen sektörlerde kadın istihdamı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 2 yıldır Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınları atlarla bir araya getirerek, kadın temalı fotoğraf sergileri düzenlediklerini söyledi. Geçen yıl, kendi alanında başarılı, erkek egemen sektörlerde ön plana çıkan girişimci kadınları atlarla bir araya getirerek "Fark Yaratan Girişimci Kadınlar" fotoğraf sergisini düzenlediklerini anlatan Sevim, bu yıl da emekçi kadınlar üzerine bir proje hazırladıklarını belirtti.

Erkek egemen sektörde iş yapan, emeğiyle para kazanan kadınlarla bu projeyi hayata geçirdikleri için sergiye "Fark Yaratan Emekçi Kadınlar" adını verdiklerini aktaran Sevim, projede oto tamircisi, el yapımı süpürge üreticisi, boyacı, belediye otobüs şoförü, itfaiyeci, erkek berberi, maden kamyon şoförü, haberci, balıkçı, nalbant, seyis, jokeyin yer aldığını ifade etti. Amaçlarının kadınlara farklı iş olanakları sunmak, bu konuda farkındalık yaratmak ve kadınları cesaretlendirerek farklı sektörlerde de başarıya ulaşabileceklerini göstermek olduğunu vurgulayan Sevim, "Projenin hazırlıklarına bir ay önce başladık. Çekimlerin bir bölümünü Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirdik. Bazı çekimleri kadınlarımızın çalıştığı alanlara taşıdık." dedi.

Emekçi kadınların projeye katılmaktan dolayı mutlu olduğunu çünkü aynı zamanda diğer kadınlara da örnek olduklarını dile getiren Sevim, "Bizler çalıştıkça, çalışma hayatının her alanında var oldukça, kendi gücümüzü ispatladıkça dünya değişecek ve çok daha yaşanılır bir hale gelecek. Mühim olan kendi gücümüzün farkına varmak ve sınırlarımızı kaldırmak. Erkek mesleği diye bir şey yok, bunların hepsi kafamızda oluşturduğumuz kurgular. Aslında bizim kadınlarımız her alanda başarılı olabilirler. Ben bu proje kapsamında buna şahit oldukça açıkçası bir kadın olarak çok gururlanıyorum. " diye konuştu.