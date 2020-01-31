TOBAV'dan Frank Sınatra gecesi

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ve Lions Kulüpleri desteğiyle Devlet Tiyatroları Opera ve Bale Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV) tarafından düzenlenen "Sinema'da Frank Sinatra" konseri Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

TOBAV'dan Frank Sınatra gecesi
31 Ocak 2020 Cuma 11:12

İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Devlet Tiyatroları Opera ve Bale Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV) tarafından düzenlenen solistliğini Altuğ Dilmaç'ın yaptığı "Sinema'da Frank Sinatra" konseri Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. İzmirli sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği konserde Altuğ Dilmaç seslendirdiği şarkılarla büyük alkış aldı. Konserde ayrıca opera sanatçısı Aytül Büyüksaraç ve Sanremo Junior Türkiye Birincisi Naz Barut da konuk sanatçı olarak sahneye çıktı. Konserde Altuğ Dilmaç tarafından seslendirilen Three Coins In The Fountain, Fly Me To The Moon gibi sevilen Frank Sinastra eserleri izleyicilere nostalji gecesi yaşattı. Gecenin anısına TOBAV İzmir Şubesi Başkanı Hale Gökalpsezer tarafından etkinliğe destek veren kurumların yöneticilerine plaket takdim edildi.

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