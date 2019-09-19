Toplanan çöpler heykel olacak

100. Yıl Güzelbahçe Rotary Kulübü denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek amacıyla Güzelbahçe Limanı’nda deniz dip ve kıyı temizliği yaptı. Güzelbahçe Belediyesi, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Güzelbahçe Su Altı Ekibi, cKcDivers Dalış Merkezi iş birliğinde, Güzelbahçe Rotaract veInteract Kulüpleri ileTakev öğrencilerininkatkılarıylagerçekleşen etkinlikte çevresel farkındalığın yaratılması amaçlandı.

Rotary 2440. Bölge Federasyonu’nun bu dönem bir diğer önemli çalışma alanlarından biri olan “Çevre” ile ilgili olarak 100. Yıl Güzelbahçe Rotary Kulübü deniz kirliliğine dikkat çeken bir çalışma gerçekleştirdi.Güzelbahçe Belediyesi, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Çevre Müdürlüğü, Güzelbahçe Su Altı Ekibi, cKcDivers Dalış Merkezi iş birliğinde, Güzelbahçe Rotaract, Interact Kulüpleri ve Takev öğrencilerinin katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte deniz kirliliğinevurgu yapıldı.

Rotary 2440. Bölge Başkanı Fatih Akçiçek, eşi Yeşim UyalAkçiçek, Bölge Çevresel Sürdürülebilirlik Komite Başkanı İsmail Çıtak, Mikro Plastikler ve Plastikler Komite Başkanı Arif Söylem’in de katıldığı etkinliğin ilk etabı deniz diplerinden ve sahil şeridinden toplanan çöplerle tamamlandı.

Projenin ikinci etabındaDokuz Eylül Üniversitesi Heykel Bölümü öğrencilerinin denizin dibinden çıkan çöplerden bir heykel yaparak Güzelbahçe meydanında sergileyeceklerini dile getiren 100. Yıl Güzelbahçe Rotary Kulübü Başkanı Nil Nakışçı Serter, “Çevresel sürdürülebilir farkındalığa dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte denizin içinde tencereden tutun da cam ve plastik şişelere, plastik çöp torbalarından araba lastiğine kadar pek çok çöp çıkardık.Bir sonraki aşamada Dokuz Eylül Üniversitesi Heykel Bölümü öğrencilerinin katkılarıyla denizden çıkan çöplerden oluşan heykelimizi Güzelbahçe’de sergilemeyi planlıyoruz. Denizin dibinden çıkan çöplerden oluşan heykelimizle de oluşan farkındalığı artırmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.