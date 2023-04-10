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Tunceli'de kar sularıyla canlanan Ekirek Şelalesi doğa tutkunlarını ağırlıyor

Tunceli'de kar sularıyla canlanan Ekirek Şelalesi doğa tutkunlarını ağırlıyor
10 Nisan 2023 Pazartesi 11:27

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, baharın gelişiyle eriyen karla canlanan Ekirek Şelalesi doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu.

Her mevsim farklı güzellikler sunan ilçede, karların erimesiyle tabiat, yeşilin tonlarına bürünmeye başladı.

İlçeye 15 kilometre uzaklıkta olan ve yaz aylarında suyu azalan Ekirek Şelalesi'nin de kar sularıyla debisi yükseldi.

Yaklaşık 60 metre yükseklikten akan şelale, şu sıralar el değmemiş doğası ve güzelliğiyle çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Ziyaretçilerden Cemal Akçiçek, AA muhabirine, ilkbaharın gelişiyle Çemişgezek'in doğasının canlandığını söyledi.

İlçedeki dağ ve ovaların çiçeklerle renklendiğini belirten Akçiçek, "Arkadaşlarımla Tunceli il merkezinden Çemişgezek ilçesine geldik. Buradaki tarihi mekanları gezdikten sonra rotamızı Ekirek Şelalesi'ne çevirdik ve muhteşem güzelliği var. Herkesin gelip bu şelalenin çevresinde vakit geçirmesini isterdim." dedi.

Etiketler; #Çemişgezek #Doğa Tutkunları #Ekirek Şelalesi #gezi
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