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Tunceli'de ters laleler çiçek açmaya başladı

Tunceli'de ters laleler çiçek açmaya başladı
17 Nisan 2023 Pazartesi 12:41

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık, Çemişgezek ve Pülümür ilçelerinde, ilkbaharın gelişiyle yüksek rakımlı köylerde ters laleler çiçek açmaya başladı.

Sarp dağların arasında yer alan ilde, çetin geçen kışın ardından tabiat canlanarak renklendi.

Ovacık, Pülümür ve Çemişgezek ilçelerindeki 3 bin rakımlı dağ köylerinde de ters laleler çiçek açtı.

Yörede "ağlayan gelin" olarak nitelendirilen ters laleler, kırmızının tonlarıyla doğaya güzellik katıyor.

Yaklaşık 15-20 gün ömürleri bulunan laleler, doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı oluyor.

Etiketler; #ağlayan gelin #İlkbahar #ters lale #tunceli
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