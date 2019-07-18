Turizmin yeni gözdesi Aksaray

Aksaray, Kapadokya bölgesinin başlangıcı olmakla birlikte Ihlara Vadisi, Hasan Dağı, Narlı Gölü, kilise gibi tarihi yerleri nedeniyle son yıllarda kültür turizmin gözdesi haline geldi.

Kentteki tarihi ve turistlik yerlerde fotoğraf tutkunu Zeki Seferoğlu, tarafından havadan görüntülendi.Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, tarihi ve doğa güzellikleri nedeniyle yılda 1 milyona yakın turistin kente geldiğini belirtti. Kapadokya'nın başlangıcı olması nedeniyle özellikle Ihlara Vadisi'nin ilgi gördüğünü belirten Doğan, şunları söyledi: Her yıl başta Ihlara Vadisi olmak üzere yer altı şehirleri, kervansarayları, doğal ve tarihi güzellikleriyle çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Ihlara Vadisi, Hasandağı, Narlı Göl, Selime Katedrali, Kızıl kilise, Yüksek Kilise gibi tarihi ve doğal güzellikler buraya gelen insanları kendine hayran bırakıyor. Son dönemlerde özelikle fotoğraf sanatıyla uğraşanlar bu noktada Aksaray'ı önemsiyorlar. Bununla beraber son dönemlerde önemli çalışmalar yapılıyor. Öne çıkan mekanlarla ilgili turlar düzenleniyor. Tarihi ve doğal güzellikleri havadan drone ile çekilmesi ve fotoğraflanması bu güzelliklerin daha da iyi görünmesine sebep oldu.

Memleketini tanıtıyor

Özel bir şirkette çalışan fotoğraf tutkunu Zeki Seferoğlu, boş zamanlarını kentin tarihi ve turistik bölgelerini insansız hava kamerasıyla, fotoğraf ve videolarını çekip, memleketini tanıtmaya çalışıyor. Fotoğraf tutkusunun 10 yıl önce başladığını ifade eden Seferoğlu, "Aksaray Belediyesinin açtığı fotoğraf yarışmasında 1'inci oldum. Fotoğraftan sonra da drone ile çekim yapmaya başladım. 3 aylık zaman diliminde hafta sonları Hasandağı, Ihlara Vadisi, Yüksek Kilise, Narlı Göl, Kızıl kilise, Selime Katedrali gibi önemli tarihi yerlerin gün batımına yakın saatlerde havadan kuş bakışı çekimlerini gerçekleştirdim. Bu çekimlerimi sosyal medyada paylaştım ve çok olumlu tepkiler aldım. Şimdi Türkiye'nin dört bir tarafından fotoğraf tutkunları Aksaray'a gelerek tarihi yerleri fotoğraflıyorlar" diye konuştu.