Türk müziği gençlere tanıtılıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca Türk müziğini ve enstrümanlarını tanıtmak amacıyla hayata geçirilen 'Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi' kapsamında, Muğla'nın Marmaris ilçesinde seminer ve konser düzenlendi.

Türk müziği gençlere tanıtılıyor
27 Eylül 2019 Cuma 11:10

Programda ilk olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Müdürü Aylin Şengün Taşçı seminer verdi. Seminerde öğretmen ve öğrencilere Türk müziği tanıtıldı, tarihi ve kültürel boyutu aktarıldı.Seminerde haklarında bilgi verilen geleneksel müzik aletlerine gençlerin teması sağlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk, etkinlikte yaptığı konuşmada, projenin büyük katılımlarla devam etmesinin kültür ve müzik açısından çok heyecan verici ve ümitlendirici olduğunu söyledi.

Geleceğin sanatçıları

Projenin hedefinin geleceğin mimarı gençlere maddi ve manevi kültürü tanıtmak olduğuna işaret eden Selçuk, "Seminerde Türk müziğinin ne kadar büyük bir zenginlik olduğunu gördük. Müziğin eğlence aracı olmadığını gördük. Müzik sadece insanın nefsine hitap eden bir şey değil, ruhumuza ve kalbimize de hitap ediyor. Geleceğimizin mimarlarından nice sanatçı ve müzisyen çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Çeşitli müzikler çalındı

Seminerin ardından gerçekleştirilen konserde ninniden mehter müziğine, tasavvuf müziğinden Osmanlı sultanlarının bestelerine ve unutulmayan bestekarların eserlerine ulaşan geniş bir çerçevede dinletiler yapıldı. Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı. 
 


Kaynak: AA
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