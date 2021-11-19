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Türk sineması 107 yaşında

Türk sinemasının 107’nci yaş günü Bornova’da bir dizi etkinlikle kutlandı. Gün boyu süren etkinliklerde Türk sinema tarihine damga vuran klasik otomobillerin benzerleri sergilendi, film gösterimi düzenlendi

Türk sineması 107 yaşında
19 Kasım 2021 Cuma 14:49

Ruslar tarafından, 93 Harbi’nin anısına Yeşilköy’de dikilen anıtın yıkılışını konu edinen ve Türk sinemasının başlangıcı olarak kabul gören Fuat Uzkınay imzalı “Ayestefanos’taki Rus Abidesi’nin Yıkılışı” filminin çekilişinin 107’nci yılı Bornova’da kutlandı. Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında İzmir Klasik Otomobilciler Derneği (İZKOD) üyelerine ait olan ve Türk sinema tarihine damga vuran filmlerde benzerleri kullanılan 10 adet klasik otomobil Büyükpark’ta sergilendi. Sergilenen araçlar arasında Sadri Alışık filmlerinde sıklıkla kullanılan araba Bornovalılardan yoğun ilgi gördü.

Gün boyu devam eden serginin ardından 16 mm projeksiyon makinesi kullanılarak Sadri Alışık ve Fatma Girik’in başrollerini paylaştığı “Hırsız” filminin gösterimi yapıldı. Orijinal kaydın kullanıldığı gösterimde izleyiciler 1960’lı yılların Türkiye’sine tanıklık etti. Film gösteriminin ardından İZKOD Başkanı Murat Akarsu, derneğin halkla ilişkiler sorumlusu Hasan İskeçeli ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Aziz Bahadır Özkan’a katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

“Genç sinemacılara destek olacağız”

Türk sinemasının yıl dönümünde sanat dolu etkinliklere imza attıklarını dile getiren Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Bornova Belediyesi Film Ofisi aracılığıyla genç sinemacılara destek veriyoruz. Film yapım desteklerinin dışında sinema ve fotoğraf alanında eğitimler düzenleyerek sanatla ilgilenen Bornovalılara yol gösteriyoruz. Yaptığımız çalışmalarla Bornova’yı sanatçılar için bir merkez haline getirdik. Sanata ve sanatçılara destek olmaya devam edeceğiz. Bugün düzenlediğimiz etkinliklerle de dünya sinemasında hatrı sayılır bir yer edinmiş olan, Türk sinemasına emek vermiş sanatçılarımızı yad ettik” diye konuştu.

Etiketler; #türk sineması #bornova
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