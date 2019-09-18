Türk Yapımı Polisiye Film Var mı?

Ülkemizde çekilen en başarılı polisiye filmler arasında yer alan filmleri sizler için derledik.

Polis ve suçlu arasındaki kovalamaca ve bu süreç içerisinde yaşananları genel olarak konu alarak sizlere sunan Polisiye filmler, sinema dünyasının en çok rağbet gören film türleri arasında yer almaktadır. İzleyicileri kendisine bağlayan ve aksiyon, gerilim ve gizem konularını da harmanlayarak sizlere sunan bu film çeşitleri arasında, döneme damga vuran Türk yapımı polisiye filmler de bulunmaktadır. Oldukça başarılı yapım ile karşınıza çıkan yerli polisiye filmler arasında izleyicileri tarafından çok beğenilen birkaç filmi sizler için derleyeceğiz.

Çoğu zaman izleyicisinde şaşkınlık yaratan, eğlenceli ve komik anları da sizlere sunan başarılı polisiye filmler ile vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. İzleyicilerini cezbeden ve farklı konu içerikleri ile heyecanlandıran yerli polisiye film listemize, en sevilen filmler ile başlayacağız. Ayrıca, Film izle üzerinden farklı kategorideki filmlere ulaşabilirsiniz.

Yerli Polisiye Filmler

Ülkemizde çekilen en başarılı polisiye filmler arasında yer alan Av Mevsimi, 3 Aralık 2010 da vizyona girmiştir. Yönetmenliğini Yavuz Turgul'un üstlendiği ve başrollerinde Şener Şen, Cem Yılmaz ve Çetin Tekindor'un bulunduğu film, döneme damga vuran filmler arasına girmeyi başarmıştır. Film konu olarak ise Avcı, Deli İdris ve Çömez lakaplı üç polisin, genç bir kızın cinayetini araştırmasını ve bu süreç içerisinde yaşananları anlatmaktadır.

Türk polisiye dizileri arasında yer alan daha sonra ise film çıkartan Behzat Ç., Seni Kalbime Gömdüm adlı filmini 28 Ekim 2011 yılında vizyona soktu. Serdar Aksoy'un yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda ise Erdal Beşikçioğlu, Cansu Dere ve Tardı Flordun gibi oyuncular yer alıyor. Film konu olarak ise Red Kit adlı bir seri katil ile Behzat Ç. ve ekibinin arasında geçen olaylar zincirini sizlere sunmaktadır.

Ömer Vargı'nın yönetmenliğini üstlendiği Kabadayı filmi ise 2007 yılında izleyici ile buluştu. Kadrosunda Şener Şen, Kenan İmirzalıoğlu, Aslı Tandoğan ve İsmail Hacıoğlu gibi yıldızlara yer veren film, eski kabadayı Ali Osman ile Devran adlı genç bir mafyanın arasında geçen savaşı sizlere sunmaktadır.

Altın Portakal'ın 2014 yılında yapılan ödül töreninde pek çok ödül toplayan İtirazım Var, Onur Ünlü'nün ellerinde hayat bulmuştur. Serkan Keskin, Büşra Pekin ve Hazal Kaya gibi oyuncuları barındıran film, konu olarak ise Sherlock Holmes tadında eşsiz ve büyüleyici bir hikâyeyi sizlere sunuyor. Bu film ve benzer filmleri izlemek için polisiye filmler izle kategorisini ziyaret edebilirsiniz.

En iyi Türk polisiye filmleri arasında yer alan 1996 yapımı Eşkıya, Yavuz Turgul tarafından sizlere sunulmuştur. Kadrosunda Şener Şen, Uğur Yücel, Yeşim Salkım, Kamran Usluer ve Özkan Uğur gibi oyunculara yer veren bu eşsiz yapıt, 35 yıl önce Cudi Dağlarında yakalanan bir eşkıya ile hapse düşmesine neden olan bir arkadaşının arasında yaşananları anlatmaktadır.