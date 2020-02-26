Türkiye'de tuhafiye dükkanları

Tuhafiye dükkanları Türkiye'de köklü bir geçmişe sahiptir.

Tuhafiye ; Arapça Tuhaf kelimesinden geliyor anlamı hediye demek, tuhafiye ise hediyeler anlamını taşıyor. Gerekli olabilecek türlü eşyayı tuhafiyeden temin edebiliriz. Dantel, yün, lastik, boncuk, iç çamaşırı, çorap gibi birçok detay ürünleri tuhafiyelerde bulabiliriz.

Tuhafiyelerde en çok talep gören ürün şüphesiz ki örgü ipleridir. Gelişen hazır giyim sektörü, hanımlar arasında gelenekselleşmiş el emeğinin önüne geçememiştir. Bazı araştırmalara göre el sanatlarının ruha iyi geldiği belirtiliyor. Bu araştırmaların sonucu; örgü, nakış, dikiş gibi el sanatlarının depresyonu %54 azalttığı yönünde. Türkiye Zeka Vakfı bu konuda şöyle diyor: 'Sanat ve el sanatları sadece eğlenceli vakit geçirmekten daha fazlasıdır. Gerçekten de iyileştirici ve onarıcı yanları vardır. Gerçekte, tığ işinin ve örgünün iyileştirici yararları sayısızdır; sakinleşmeye yardım eder, depresyona sebep olacak potansiyel stresi hafifletir, Alzheimer olma riskini azaltır.'

Tuhafiye dükkanları Türkiye'de köklü bir geçmişe sahiptir. Lakin gelişen ve değişen modern dünyada çağa ayak uydurmak gerekmektedir. Bu sebeple; ''Simisso Samsun’un en büyük toptan tuhafiye kuruluşu Sevinç Tuhafiye‘ nin e-ticaret girişimidir. Sevinç Tuhafiye , birçok markanın Karadeniz Bölge Bayii’si ve Toptan Dağıtıcısı olarak 40 yıldır faaliyet göstermektedir.

Simisso, sektörün ve ticaretin geleceğini elektronik ticarette gören üçüncü kuşak yöneticileri tarafından uzun araştırma ve etüdler sonrasında Ağustos 2017 yılında kurulmuş ve müşterilerini yüzlerce marka, binlerce ürün ve en uygun fiyatla tanıştırmıştır. Değişime, sürekli gelişime, sektörel eğitim ve yeteneklere inanan genç ekibimiz müşteri ve sektörü sürekli analiz ederek daha iyi olmak adına çalışmaktadır.'' Keyifli Alışverişler!