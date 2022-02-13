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Türkiye'nin aşk şarkısı belli oldu!

Araştırma şirketi Areda Survey’in bin 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği “En sevilen Türkçe Aşk Şarkısı” araştırmasına ilişkin anketin sonucunda Kayahan’ın “Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi” şarkısı yüzde 17,9 oranla zirvede yerini aldı

Türkiye'nin aşk şarkısı belli oldu!
13 Şubat 2022 Pazar 09:46

Sevgililer Günü yaklaşırken planlar ve hediyeler kadar romantik şarkılar da önem kazanıyor. Bazı şarkılar üzerinden yıllar geçse de etkisini yitirmiyor, tam tersine durdukça demleniyor. Çünkü o şarkılarda anılar, sevinçler, hüzünler birikiyor. Araştırma şirketi Areda Survey, Gelmiş geçmiş en sevilen Türkçe aşk şarkılarına yönelik bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre Kayahan’ın “Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi” adlı şarkısı yüzde 17,9 oranla birinci sırada yerini aldı. Araştırmada ikinci sıraya Zeki Müren’in Gitme Sana Muhtacım, üçüncü sıraya da Berkant’ın Samanyolu adlı şarkısı yerleşti.

Tüm zamanların en sevilen diğer Türkçe aşk şarkıları şöyle sıralandı:

"Yüzde 9,4 Zeki Müren - Gitme Sana Muhtacım, yüzde 7,7 Berkant – Samanyolu, yüzde 7,7 Fikret Kızılok – Bu Kalp Seni Unutur Mu, yüzde 5,1 Tarkan Beni Çok Sev, yüzde 4,7 Sema – Fikrimin İnce Gülü, yüzde 4,3 Nilüfer - Ta Uzak Yollardan, yüzde 4,3 Sezen Aksu – Haydi Gel Benimle Ol, yüzde 3,8 Neşe Karaböcek – Damarımda Kanımsın, yüzde 3,8 İrem Derici – Kalbimin Tek Sahibine, Yüzde 3,4 Kayahan - Seninle Her Şeye Varım Ben"

Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre tüm zamanların en sevilen aşk şarkısı ise Whitney Houston'ın 'I Will Always You' olmuştu, listede Endless Love, All You Need Is Love, Can't Help Falling In Love gibi şarkılar yer alıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sevgililer günü #aşk şarkısı #kayahan
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