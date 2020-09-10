Türkiye'nin ilk Bayrak Müzesi

Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde Türkiye’nin ilk Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi açıldı.

Açılışta konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, “Milli mücadelenin başlangıcı ve bitişini simgeleyen İzmir’de böyle bir müzenin kurulmasını çok anlamlı buluyorum” dedi

Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye’nin ilk milli bayrak müzesi olan Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi’ni, Dokuzçeşmeler Yerleşkesi’nde bulunan Eylül Köşk içerisinde açtı. Müzede, geçmişte yer alan Türk devletlerinin ve dünya medeniyetlerinin simgeleri sergilenecek. TBMM Başkanı Şentop, İzmir’in kurtuluşunun milli mücadelenin silahlı mücadelesinin bitmesi anlamına geldiğini kaydederek, “Hem başlangıç ve hem bitişi ile İzmir milli mücadelenin sembolüdür. Sadece İzmir’in kurtuluşunu değil, milli güç başlangıcını, bitişini anlama, anlatma imkanını elde ediyoruz. Bayrak sadece bizim için değil bütün milletler, devlet için önemlidir. Ancak bizim için çok daha farklı önemi var. Bizim bayrağımıza atfettiğimiz önem ve kıymet, bütün milletlerin atfettiklerinden çok daha üstün bir kıymettir. İzmir'in kurtuluşundan sonra 10 Eylül'de İzmir'e gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kendisi ve mahiyetindekiler için hazırlanmış binaya girerken, daha önce Yunan Kralının İzmir'de Türk bayrağına basarak binaya girmesine karşılık olarak önüne serilen Yunan bayrağının üzerinden geçmediğini, buna itiraz ettiğini, düşman bile olsa başka milletin bayrağının üstüne basılmasını doğru bulmayacağını ifade ediyor” dedi.

Şehitlerin emaneti

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da, “Bizler, dünyanın neresinde olursak olalım bayrağımıza asla el sürdürmez; onun maneviyatına dil uzatanlara da asla izin vermeyiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; darı bekaya irtihal eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize sağlık ve esenlik diliyorum. Güzel İzmir’imizin 9 Eylül Kurtuluş Gününü kutluyor; bizleri her daim koruyup kollayan; mazlumların ve masumların hamisi olan; mensubu olmaktan onur duyduğum aziz milletimize, huzurlarınızda en derin şükranlarımı sunuyorum.”

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümde açılan müzenin çok anlamlı bulduğunu belirterek, müzenin hayırlı olmasını diledi. Türk bayrağının istiklal ve istikbalin sembolü olduğunu vurgulayan Köşger, "Bayrak sevgisi bizi biz yapan, millet olarak bugünlere gelmemizi sağlayan değerlerin başındadır. Bayrak milletin sembolüdür ve her millet için kutsaldır. Kurtuluş savaşımızın son aşaması olan İzmir’in düşman işgalinin kurtuluşunun yıl dönümünde böyle bir müzenin açılışını anlamlı ve isabetli buluyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Plaket sunuldu

Konuşmaların ardından Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi’ne Türk Bayraklarından, ay yıldızlı nesnelerden ve çok sayıda belgeden oluşan koleksiyonunu emanet eden Koleksiyoner Avukat Haluk Perk’e, TBMM Başkanı Şentop tarafından teşekkür plaketi sunuldu. DEÜ Rektörü Nükhet Hotar’da; TBMM Başkanı Şentop’a 2. Dünya savaşı sırasında yapılan, el yapımı Türk bayrağı takdim etti. Açılış, kurdele kesimi, eserlerin incelenmesi ve TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un anı defterini imzalamasıyla son buldu.