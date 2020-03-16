Türkiye'nin ilk doğa koruma kütüphanesi

Doğa Kütüphanesi'nin açılışı Cumartesi günü, araştırmacı ve doğa severin katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye'deki ilk doğa koruma konulu kütüphane olan Doğa Kütüphanesi, İzmir Seferihisar'da bulunan Doğa Okulu'nun araştırma binasında hizmet verecek.

Doğa Derneği'nin biyolojik çeşitliliği yaşatmak, doğanın haklarını savunmak ve doğanın kültürünü taşımak amacıyla yürüttüğü çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkan Doğa Kütüphanesi, 14 Mart Cumartesi günü İzmir'de açıldı. Doğa koruma alanında çalışmalar yapan araştırmacıların, bu alandaki bilgi kaynaklarına ulaşabilmeleri amacıyla kurulan Doğa Kütüphanesi, Seferihisar'daki Orhanlı köyünde bulunan Doğa Okulu'nun araştırma binası içerisinde yer alıyor. 2018 yılı içerisinde kurulmaya başlayan Doğa Kütüphanesi'nin içeriğini kuşlar, tehlikedeki türler, Önemli Doğa Alanları, Önemli Kuş Alanları ve Kadim Üretim Havzaları başta olmak üzere biyolojik çeşitliliğin korunması, doğa kültürü, doğa felsefesi, doğa okuryazarlığı, doğa sanatları gibi konular oluşturuyor.

İmeceyle kuruldu

Türkiye ve dünyadaki bilgi kaynaklarını derleyerek araştırmacıların kullanımına sunan Doğa Kütüphanesi'nin ilk halkası, Doğa Derneği arşivi ile Tansu Gürpınar, Özcan Yüksek ve Güven Eken'in özel koleksiyonlarının dahil olmasıyla oluşturuldu. Doğa Kütüphanesi'nin kurulumu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destek ve katkılarıyla hayata geçti. Dileyen herkes, doğa koruma ve doğa kültürü konulu bilgi kaynaklarını paylaşarak veya bağışta bulunarak Doğa Kütüphanesi imecesine dahil olabiliyor. Doğa koruma ve doğa kültürü üzerine çalışmalar yürütenlerin kullanımına açık olan Doğa Kütüphanesi'nde, beş binin üzerinde kaynak ve yayın yer alıyor. Kütüphanede bulunan tüm kaynaklar www.dogakutuphanesi.org web sitesi üzerinden aratılabilirken, kütüphane arşivinde bulunan nadir kaynaklara dijital olarak erişim sağlanabiliyor.

Doğa koruma konulu ilk kütüphane

14 Mart Cumartesi günü gerçekleşen Doğa Kütüphanesi'nin açılışında konuşan Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Akın: "Derneğimiz 2002 yılından bu yana, tehlike altındaki türler başta olmak üzere, biyolojik çeşitliliği ve Önemli Doğa Alanları'nı korumak için çalışmalar yürütüyor. Bilgi, tüm bu çalışmaların başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için ihtiyacımız olan yegane şey. Doğa koruma alanında yapılan tüm çalışmalar, araştırmalar ve doğa kültürüyle üretilmiş bilgilerin erişilebilir olması, bu yüzden çok kıymetli. Doğa Kütüphanesi bu ihtiyacı karşılamak amacıyla, doğamızın korunması için üretilen bilginin çoğalmasını ve yaygınlaşmasını sağlamak için kuruldu. Dünyanın farklı yerlerinde doğa koruma alanında yapılmış bir çok çalışmaya ait literatür, Türkiye'deki ilk doğa koruma kütüphanesi olan Doğa Kütüphanesi aracılığıyla araştırmacılarla buluşacak. Umuyoruz ki Doğa Kütüphanesi, bu konuda emek veren herkes için faydalı olur ve doğamızın korunmasına katkıda bulunur." dedi.

Bizi çok mutlu etti

Doğa Kütüphanesi'nin açılışına katılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin: "Doğa Derneği ve Doğa Okulu ile ortaklığımız uzun yıllardır devam ediyor. Seferihisar'da doğa koruma çalışmaları açısından böylesine önemli bir kütüphanenin kurulmuş olması bizi çok mutlu etti. Burada bulunan kitaplar, alanlarında yazılmış son derece kıymetli ve nadir kitaplar. Biliyoruz ki Doğa Kütüphanesi, doğanın korunması için oldukça büyük bir adım. Bu adımların çoğalması için Doğa Derneği'ni ve ortaya koyduğu çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Açılışa katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe konuyla ilgili yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Doğa Kütüphanesi'ni gezerken kendimi büyülü bir dünyada dolaşıyormuş gibi hissettim. Bu kütüphanenin doğa koruma çalışmalarına katkı sağlayacağı ortada. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlamlı çalışmaya destek olabildiğimiz için çok mutluyuz. Doğa Kütüphanesi'ne emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ederim."