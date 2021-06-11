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Türkiye’nin ilk kadın protestosu İzmir'de ölümsüzleşti

İzmir'de 1828 yılında ekmek zammına karşı kadınların yaptığı protesto eylemleri, mural ile ölümsüzleşti. Türkiye tarihinde ilk olarak kayıtlara geçen protesto, Üçyol Metro İstasyonu'na sprey ve akrilik boya kullanılarak resmedildi. Başkan Soyer, İzmir’in tarihsel olarak hem emek hem kadın kenti olmasından gurur duyuyoruz. Bu değerleri bugün de her alanda devam ettirmek için çabalıyoruz ” dedi

Türkiye’nin ilk kadın protestosu İzmir'de ölümsüzleşti
11 Haziran 2021 Cuma 11:02

Türkiye’nin ilk kadın protestosu İzmir Metrosu’nun duvarlarına yansıdı. İzmir'de 1828 yılında ekmek zammına karşı kadınların yaptığı protesto “Emek Kenti İzmir” sloganıyla duvar resmine dönüştü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bir kentin tarihini yaşatma konusunda kamusal alandaki sanatın önemine vurgu yaparak “İzmir’in tarihsel olarak hem emek hem kadın kenti olmasından gurur duyuyoruz. Bu değerleri bugün de her alanda devam ettirmek için çabalıyoruz ” dedi.

Günde 25 bin kişi muralı görecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü’nde görevli heykeltraş Esen Kesecioğlu, “İlk kez metro istasyonlarından birinde, Üçyol Metro İstasyonu'nda mural yapıyoruz. Bu duvar kubbeli, beton yapısıyla duvar resmi yapmaya çok elverişliydi. Bu metro istasyonu günlük olarak 25 bin kişiyi ağırlıyor. Yolcular gelip geçerken çok ilgililer. Bundan sonra metro istasyonlarında çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Eseri uygulayan mural ve grafiti sanatçısı Ahmet Sedat Tünay ise 3 gün boyunca sürdüğü bilinen protestonun mural çalışması için anlamlı bir konu olduğunu söyleyerek benzer çalışmaların süreceğini ifade etti.
Eserin tasarımı ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı çalışanlarından Hakan Başer tarafından yapıldı. Başer ve Tünay tarafından sprey ve akrilik boya kullanılarak duvara uygulandı.  

3 günlük protesto

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi kayıtlarına göre 1826 yılında İzmir'de ekmeğin zamlanmasına büyük tepki gösteren kadınlar 3 gün boyunca sokakları işgal etti. Bu protesto eylemleri sonunda ekmeğe yapılan zam geri alındı.

Etiketler; #izmir #izmir üçyol mural
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