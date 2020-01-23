Uğur Mumcu, Selçuk'ta anılıyor

Devrim şehidi gazeteci yazar Uğur Mumcu ölümünün 27. yılında Efes Selçuk'ta iki günlük etkinliklerle saygı ve sevgiyle anılacak.

24 Ocak 1993'te Ankara'da arabasına yerleştirilen bombayla düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden Uğur Mumcu'yu anma etkinlikleri bugün saat 19.30'da "Uğur Mumcu Anma Yürüyüşü" ile İstasyon Meydanı'ndan başlayacak. "Uğur Mumcu Heykeli " önünde son bulan yürüyüşün ardından "Susturamazlar" adlı müzik ve şiir dinletisi düzenlenecek. Yarın da İstasyon Meydanı Carpouza Cafe Önü'nde 12.00- 17.00 saatleri arasında "UĞUR'LAR Olsun" adlı fotoğraf sergisi düzenlenecek. Sergide faili meçhul cinayetlere kurban giden aydınlar ve gazetecilerle ilgili Cumhuriyet gazetesinin manşetleri yer alacak.

Bugün Ne Yazsam

Karanlık bir suikast ile aramızdan ayrılan Mumcu için Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler, Efes Selçuk Tiyatro Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak, "Bugün Ne Yazsam" tiyatro oyunu ile son bulacak. Uğur Mumcu'nun, "Bir Pulsuz Dilekçe" kitabından esinlenen ve Işık Kansu tarafından yazılan, yönetmenliğini Serkan Baştürk'ün yaptığı oyun Toprak Sahne oyuncuları tarafından sahnelenecek. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, tüm ilçe halkını Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en cesur gazetecilerinden biri olan Devrim şehidi Gazeteci Yazar Uğur Mumcu için düzenlenecek anma etkinliklerine davet etti.