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Ukrayna'nın müzikle sesi olan grup, İzmir'de konser verdi

UNESCO'nun müzik şehri olarak tanımlandığı Ukrayna'nın 2'nci büyük kenti Harkiv'den gelen 'Prime Orchestra', İzmir'de sahne alıp, Türkiye'de ilk kez konser verdi. Rusya savaşına, ölüme ve insanların sıkıntılarına dikkat çeken orkestra üyeleri, klasik ve popüler rock parçaları ile Ukrayna ezgilerini seslenirdi

Ukrayna'nın müzikle sesi olan grup, İzmir'de konser verdi
04 Mayıs 2023 Perşembe 14:18

Rusya Federasyonu'nun başlattığı savaş sonrası kentleri işgal altında kalan Ukraynalı müzisyenlerin oluşturduğu 'Prime Orchestra', Mayıs 2022'den itibaren Harkiv'den tahliye edildi. Bu tarihten itibaren Avrupa kentlerini dolaşan 'Prime Orchestra' üyeleri, savaşa dikkat çekip Ukraynalılara yardım çağrıları yapmaya başladı. 'Deep Purple, AC/DC, Metallica, Queen, Depeche Mode, Rammstein, SOAD, Coldplay, RHCP, Bon Jovi, Eminem, The Prodigy' gibi birçok ünlü isim ve grubun parçalarını seslendiren orkestra müziğiyle de güzel zaman geçiriyor.

UNESCO tarafından müzik şehri olarak tanımlanan Harkiv'den yola çıkarak destek toplayan orkestra; işgalden kurtulan kentlerine gönderilmek üzere 50 jeneratör, birçok tıbbı cihaz, engelli araçları, ilaç, kıyafet, bebek maması gibi birçok destek sağladı. Bulgaristan'ın Varna, Romanya'nın Bükreş, Bulgaristan'ın Sofya, Moldova'nın Kişinev kentlerinde çalan orkestranın son adresi Türkiye oldu. İlk kez Türkiye'de konser veren 'Prime Orkestra', Kültürpark İzmir'deki açık hava tiyatrosunda sahne aldı.

'UKRAYNA KÜLTÜRÜNÜ TANITMAK İSTİYORUZ'

Konser öncesi orkestra üyeleri, DHA'nın soruların yanıtladı. Orkestra şefi Denis Doroshenko, "Amacımız Ukrayna'daki savaşı anlatmak. Komşu ülkenin saldırısını hala insanların öldüğünü duyurmak. Ayrıca Ukrayna kültürünü tanıtmak istiyoruz. Bir Avrupa kültürü olduğunu göstermeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda zor durumdaki insanlarımıza yardım için konserler sayesinde para topluyoruz. Daha önce jeneratör için toplamıştık. Şimdi de acil yardım araçları için bunu yapıyoruz. İdari, teknik ve müzisyenlerle birlikte 53 kişilik ekibiz. Hem klasik hem popüler rock müzik ile Ukrayna dinletilerini sunuyoruz" dedi. Yönetmen ve yapımcı İurii Rybalka, "Türk halkına Ukrayna'ya vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ederim. Ben de Türkiye'yi çok seviyorum. Birçok kez tatil için geldim. Harkiv'e de çok sayıda Türk ziyaretçimiz oluyor. Konser olarak ilk kez Türkiye'ye geldik. Çok fazla bilet satıldı. Umarım birçok konser düzenleyeceğiz. Temel mesajım savaş nedeniyle insanlar ölmeye devam ediyor. Konserlerimizde bundan bahsediyoruz. Konserlerimize gelerek oradaki insanlara destek olanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ukrayna #izmir #müzik
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