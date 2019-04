Uluslararası İzmir Festivali, 25 Mayıs'ta Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı'nın katkıları, Eczacıbaşı Topluluğu'nun ana sponsorluğu, Portekiz Büyükelçiliği, İzmir İtalya Konsolosluğu ve İzmir Goethe Enstitüsü işbirliği ile düzenlenen 33. Uluslararası İzmir Festivali etkinlikleri AASSM, DEÜ. Sabancı Kültür Sarayı, Celsus Kütüpanesi, Efes Odeon, Elhamra Sahnesi ve Kemeraltı Kızlarağası Hanı'nda gerçekleştirilecek.

33. Uluslararası İzmir Festivali, Polonya Cumhuriyeti'nin "En İyi Chopin Yorumcusu" madalyasının sahibi Gülsin Onay'ın 25 Mayıs 2019 Cumartesi gecesi AASSM'de vereceği resital ile açılacak. Chopin ile ilgili duygularını; "Chopin... O doğuştan ruh ikizim. Ben elimi sürmeden piyanoyu kucaklayan kalbime ses veren besteci. Issız adaya götüreceğim eserlerin yaratıcısı... En kötü piyanoda bile parmaklarıma şarkı söyletebilecek güce sahip. Beni sevindiren, ağlatan melodileri ile haberi yokken hissettirdikleri. Chopin asırlar boyu devam edecek evrene ölümsüz duygular yaşatmaya müziğiyle. Chopin ile nikâhımızı Polonya Devlet Nişanı aldığım gün resmileştirmiştik, onun eserlerini her çalışımda piyanistliğime şükrediyorum." Sözleriyle dile getiren Onay, "Gülsin Onay ile Bir Chopin Akşamı" konseri için özel bir seçki hazırladı.

Geleceğin Big Band'i

Hollanda'nın en etkileyici Big Band'i olan Concertgebouw Caz Orkestrası (JOC), pek çok kişi tarafından "Geleceğin Big Band'I" olarak tanımlanır. 1996 yılında New Concert Big Band (Yeni Konser Topluluğu) olarak kurulan Concertgebouw Caz Orkestrası, o günden bu yana adını dünyanın tanınmış caz orkestraları arasına yazmayı başarmıştır. Şefleri Rob Horsting yönetiminde 28 Mayıs 2019 Salı günü DEÜ. Sabancı Kültür Sarayı'nda verecekleri konserde JOC, son albümleri Crossroads'dan eserler seslendirecek.

Tutkunun asi kızı Carmen

33. Uluslararası İzmir Festivali 30 Mayıs 2019 Perşembe akşamı 21.00'de dans ve opera severlere farklı bir deneyim sunacak. Bizet'in Fransız yazar Merimee'nin eserinden yarattığı Opera literatürünün en sevilen yapıtlarından Carmen, bu kez karşımıza Flamenco yorumuyla gelecek. Günümüzün en iyi Flamenco Topluluklarından biri olan De Sangre Y Raza Flamenco Company, Juan Manuel Prieto'nun koreografisiyle tutkulu aşkın asi kızı Carmen'i yorumlayacak.

Portekiz'in sesi Ana Lains

Hislerini ifade etmenin ve bunları dinleyicilerle paylaşmanın en iyi yolunun Fado olduğuna inanan Ana Lains 11 Haziran 2019 Salı günü, saat 21.00'de AASSM'de vereceği konserde son albümü "Portucalis" i seslendirecek. Portekiz Büyükelçiliği işbirliği ile 33. Uluslararası İzmir Festivali'ne katılan Ana Lains Portucalis için "Bu albümün misyonu, insanları seven, kendi ülkesinin insanı olmaktan mutlu olan ve hayatın bir misyon olduğunu anlayan herkese adanmış olduğu mesajını vermektir. Bu albüm, doğduğumuz yerin bir parçası olduğumuzu anlayan herkese adanmıştır." diyor.

Soprano /Bas Allaturca "Yeni yorumlar"

33. Uluslararası İzmir Festivali, izleyicilerini 12 Haziran 2019 Çarşamba günü İzmir'in en güzel tarihi mekânlarından biri olan Kızlarağası Hanı'nında ağırlayacak. Nihat Demirkol 'un 2017'de Bas Alparslan Mater ile kurduğu "Bas Allaturca" ve 2018'de Soprano Oya Ergün ile birlikte oluşturduğu "Soprano Allaturca", 33. Uluslararası İzmir Festivali için "ilk kez ve özel olarak" Soprano/Bas Alaturca adıyla bir araya gelecek. Soprano/Bas Allaturca, güzel Haziran gecesini "Yeni Yorumlar" ile renklendirecek.

Luxemburg filarmoni ve Yuja Wang

14 Haziran 2019 Cuma günü AASSM'de bulunacak müzikseverler çağımızın en yetkin piyanistlerinden Yuja Wang'ı, günümüzün en parlak orkestralarından Luxemburg Filarmoni Orkestrası eşliğinde dinleme fırsatı bulacaklar. Daimi şefleri Gustava Gimeno idaresindeki Orkestra, güçlü tınılarını Çaykovski, Gershwin, Shostakovich ve Stravinski'nin ölümsüz eserleriyle tanıtacak.

La Diva Turca festival perdesinde

Adını opera tarihine altın harflerle yazdıran La Diva Turca- Leyla Gencer filminin İzmir galası 17 Haziran 2019 Pazartesi günü 21.00'de Elhamra Sahnesi'nde yapılacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) yapımcılığını üstlendiği filmin senaryosu Zeynep Oral'a ait. Yönetmen Selçuk Metin aynı zamanda kurguyu da yapmış. Gala, Zeynep Oral ve Selçuk Metin'in katılımıyla yapılacak.

Klasik, romantik ve çağdaş

Bir odamüziği topluluğunun kazanabileceği bütün ödülleri kazanmış ve günümüz toplulukları arasında önemli bir yere sahip Boulanger Trio, 19 Haziran 2019 Çarşamba günü 21.00'de Efes Odeon'da çalacak. Dünyanın en prestijli konser salonlarında sahneye çıkan, festivallerin aranan konuğu Boulanger Trio, klasik ve romantik döneme ait eserlerine ek olarak, çağdaş müziğe bağlılıklarını da repertuarının odak noktasında tutuyor. Boulanger Trio, İzmir Goethe Enstitüsü işbirliği ile katıldığı 33. Uluslararası İzmir Festivali'nde Clara Schumann, Paul Juon ve Robert Schumann'ın eserlerini çalacak.

Celsus'ta İtalyan esintileri

Uluslararası İzmir Festivali'nin en sevilen mekânlarından biri olan Celsus Kütüphanesi 25 Haziran 2019 Salı akşamı İtalyan Esintisi ile ferahlayacak. Günümüzün en yetenekli genç yıldızlarından soprano Mariasole Mainini, belkanto tenor olarak parlak bir kariyere sahip Nile Senatore ve piyanist Giorgio D' Alonzo, İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliği ile katıldıkları 33. Uluslararası İzmir Festivali'nde İtalyan Opera geleneğini temsil eden seçkin bir repertuar sunacak.

İzmirli ve İzmir'de yaşamış besteciler

Ege Üniversitesi Devlet Türk Mûsıkîsi Konservatuvarı Klasik Türk Müziği Korosu, Şefleri Halil İbrahim Yüksel yönetiminde unutulmaz bir müzik gecesi vadediyor. 27 Haziran 2019 Perşembe akşamı 21.00'de AASSM'de yapılacak konserde, İzmir'de doğan ve yaşamının büyük bölümünü İzmir'de geçirmiş olan bestecilerin eserlerinden seçilmiş eserler açıklamalı bir konserle sunulacak.

Kapanış Şanghay Filarmoni ve Fazıl Say'dan

25 Mayıs 2019 Cumartesi akşamı çağımızın en iyi piyanistlerinden Gülsin Onay'ın resitali ile başlayacak 33. Uluslararası İzmir Festivali, 1 Temmuz 2019 Pazartesi akşamı klasik müzik dünyası içinde hızla yükselen Şanghay Filarmoni eşliğinde dahi piyanist Fazıl Say'ın konseri ile sona erecek. Şefleri Liang Zhang yönetiminde başarıdan başarıya koşan Orkestra AASSM'de saat 21.00 de başlayacak konserde Beethoven ve Dvorak'ın eserlerini seslendirecek.

Festival afişi Esra Yeşim Yavuz'un

33. Uluslararası İzmir Festivali'nin afişi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarımı son sınıf öğrencisi Esra Yeşim Yavuz'un imzasını taşıyor. 1990 doğumlu sanatçı henüz eğitimini sürdürürken önemli yarışmalarda dereceler almış. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde de görev alan Yavuz, 2019 yılında İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın düzenlediği 17. Caz Afişi Yarışmasında bir çalışması ile sergileme alırken diğer çalışması 33. Uluslararası İzmir festivali Afişi olarak seçildi.

Biletler Biletix'te

33. Uluslararası İzmir festivali biletleri 02 Mayıs 2019'da Biletix'de satışa sunulacak.

25 Mayıs – 1 Temmuz 2019

Açılış Konseri

GÜLSİN ONAY İLE CHOPIN AKŞAMI

25 Mayıs 2019 Cumartesi - 21.00 - AASSM

GÜLSİN ONAY, piyano

Program

Frédéric Chopin: Scherzo si minör op. 20, Mazurka la minör Op.17 no.4, Ballad no.2 fa majör, op.38, Noktürn mi bemol majör, op.9 no.2, Ballad no.3 la bemol majör op.47

Frédéric Chopin: Hérold ve Halévy'nin 'Ludovic' teması üzerine parlak çeşitlemeler, si bemol majör op.12, Sonat si minör, op.58

***

28 Mayıs 2019 Salı - 21.00 - DEÜ. Sabancı Kültür Sarayı

CONCERTGEBOUW CAZ ORKESTRASI (JOC)

Rob Horsting, şef

***

30 Mayıs 2019 Perşembe - 21.00 - AASSM

DE SANGRE Y RAZA FLAMENCO COMPANY

"CARMEN BY MÉRİMÉE"

Juan Manuel PRIETO, koreograf

***

11 Haziran 2019 Salı - 21.00 - AASSM

AŞK VE TUTKU, KADER VE AŞK

ANA LAINS

Paulo LOUREİRO, piyano

Bruno CHAVEİRO, Portekiz gitar

Carlos LOPES, akordeon

João COELHO, davul

Hugo GANHÃO, bas

***

12 Haziran 2019 Çarşamba - 21.00 - Kızlarağası Hanı/ Kemeraltı

SOPRANO / BAS ALLATURCA

"Yeni Yorumlar..."

Oya ERGÜN, Soprano

Alparslan MATER, Bas

Nihat DEMİRKOL, Piyano

***

14 Haziran 2019 Cuma - 21.00 - AASSM

LUXEMBURG FİLARMONİ ORKESTRASI & YUJA WANG

Gustavo GIMENO, şef

Yuja WANG, piyanist

Program

P. I. Tchaikovsky - Fırtına, Op.18

G. Gershwin - Rhapsody in Blue

D. Shostakovich - Piyano Konçertosu No. 2 Fa Majör, Op. 102

I. Stravinsky - The Firebird

***

17 Haziran 2019 Pazartesi - 21.00 - Elhamra

Film Gösterimi

LEYLA GENCER: LA DİVA TURCA

Selçuk METİN, yönetmen, kurgu

Zeynep ORAL, senarist (ve metinler)

Gökhan TURNALI, görüntü yönetmeni

Halit ERGENÇ, anlatıcı

Yapım Şirketi: İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)

***

19 Haziran 2019 Çarşamba ? 21.00 ? Efes Odeon

BOULANGER TRİO

Karla HALTENWANGER, piyano

Birgit ERZ, keman

Ilona KINDT, çello

Program

Clara Schumann: Sol minör Trio, op.17

Paul Juon: Litaniae op. 70

Robert Schumann: Fa majör Trio, op. 80

***

25 Haziran 2019 Salı ? 21.00 - Celsus Kütüphanesi/Efes

CELSUS'DA İTALYAN ESİNTİLERİ

Mariasole MAININI, soprano

Nile SENATORE, tenor

Giorgio D'ALONZO, piyano

***

27 Haziran 2019 Perşembe - 21.00 - AASSM

İzmirli ve İzmir'de Yaşamış Besteciler

EGE ÜNİVERSİTESİ DEVLET TÜRK MğSIKÎSİ KONSERVATUVARI

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU

Hazırlayan ve Yöneten: Halil İbrahim YÜKSEL

***

1 Temmuz 2019 Pazartesi - 21.00 - AASSM

ŞANGHAY FİLARMONİ ORKESTRASI & FAZIL SAY

Liang ZHANG, şef

Fazıl SAY, piyano



Program L. van Beethoven - Piano Concerto No.3 (TBC)

A. Dvorak - Symphony No 6.