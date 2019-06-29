Uluslararası İzmir Festivali'ne Fazıl Say ile final

33. Uluslararası İzmir Festivali, 1 Temmuz 2019 Pazartesi akşamı klasik müzik dünyası içinde hızla yükselen Şangay Filarmoni eşliğinde dahi piyanist Fazıl Say’ın konseri ile sona erecek. 

Uluslararası İzmir Festivali'ne Fazıl Say ile final
29 Haziran 2019 Cumartesi 11:21

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV), Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı’nın katkıları, Eczacıbaşı Topluluğu’nun ana sponsorluğu, Portekiz Büyükelçiliği, İzmir İtalya Konsolosluğu ve İzmir Goethe Enstitüsü işbirliği ile düzenlediği 33. Uluslararası İzmir Festivali, 1 Temmuz 2019 Pazartesi akşamı klasik müzik dünyası içinde hızla yükselen Şangay Filarmoni eşliğinde dahi piyanist Fazıl Say’ın konseri ile sona erecek. 

Şefleri Liang Zhang yönetiminde başarıdan başarıya koşan Orkestra AASSM’de saat 21.00 de başlayacak konserde Beethoven ve Dvorak’ın eserlerini seslendirecek. Konserin az sayıda kalan biletlerine Biletix’den ulaşılabilir.

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