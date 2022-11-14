Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle bu yıl 23’üncü kez düzenlenen Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali bugün başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası, Fransız Kültür Merkezi ve Migros’un desteklediği Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali bugün başlıyor. Özel seçkilerle 300’ün üzerinde filmi ücretsiz seyirciyle buluşturacak festival kapsamında atölye çalışmaları ve söyleşiler de yapılacak. Ulusal ve uluslararası dallarda animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde Altın Kedi Ödülleri için yarışacak filmler, yönetmen Ömer Faruk Sorak başkanlığında değerlendirilecek. Altın Kedi Ödülleri ise 19 Kasım Cumartesi günü yapılacak ödül töreniyle sahiplerini bulacak.

Özel film seçkileri



Film gösterimleri, ana salon Fransız Kültür Merkezi olmak üzere, Tarık Akan Gençlik Merkezi, Mavibahçe AVM, Karaca Sineması ve festivalin online izleme platformunda ücretsiz olarak yapılacak. Ayrıca Alman Kültür Merkezi katkılarıyla ShortExport kısa filmler, Romanya Kültür Merkezi kısa film seçkisi sinemaseverlerle buluşacak. Türkiye ve dünya sinemasının örnekleri, gösterim programında panorama bölümünde yer alıyor.

İzmir Film Works



Jüri Başkanı Ömer Faruk Sorak, jüri üyeleri Ümmü Burhan, Saadet Işıl Aksoy, Zeynep Santıroğlu Sutherland söyleşi etkinlikleriyle İzmirli sevenleriyle bir araya gelecek. Ayrıca 17-19 Kasım tarihlerinde İzQ Girişimcilik Merkezi’nde düzenlenecek İzmir Film Works ile sürdürülebilir film yapımı atölyeleri ve üç kategoride proje sunum yarışması olacak. Filmli kameralar ile öğrencilerin süper8 formatı ile tanışmalarını sağlayacak eğitim ile İzmir’de sinema eğitimi veren üniversitelerden oluşan öğrenci grupları Tarihi Havagazı Gençlik Yerleşkesi’nde çok eğlenceli bir film yapım eğitimi alacak.

“Sinema mekan sergisi”



İzmir'de yaşayan diorama sanatçısı Şimal Gürkan ve İzmir Kısa Film Festivali işbirliğinde hazırlanan ''Sinema ve Mekân'' konulu diorama sergisi 14-20 Kasım tarihlerinde gösterime açılacak. Sergi, ikonik film karelerini diorama sanatıyla buluşturarak, hepimizin tanıdığı bildiği sahneleri sinema perdesinden çıkarıp ziyaretçileriyle buluşturacak.

Kısa filmler vizyona girecek



İzmir Kısa Film Festivali’nin Başka Sinema ile yaptığı ortaklık ile seçilen 6 kısa film sinema salonlarında vizyona girme şansı bulacak. Bu yolla kısa filmlere ilginin artması ve yurt dışı örneklerinde olduğu gibi sadece festivallerde değil vizyonda da izleyici ile buluşması hedefleniyor. Bir hafta boyunca birçok filmin seyirci ile buluşacağı İzmir Kısa Film Festivali programına festivalin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.