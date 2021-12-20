İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Performans İzmir 21” adıyla düzenlediği Uluslararası Performans Festivali başladı. Altı gün sürecek festival kapsamında atölyelerden mural çalışmalarına dans gösterilerinden sokak tiyatrolarına kadar sanatın farklı dallarında pek çok etkinlik İzmirliler ile buluşacak
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i kültür kenti haline getirme vizyonu doğrultusunda sanatı sokağa taşımak ve izleyiciyi sanatın farklı disiplinleriyle buluşturmak amacıyla “Performans İzmir 21” adıyla Uluslararası Performans Festivali düzenleniyor. 20-25 Aralık tarihleri arasındaki festival kapsamında atölyeler, dans gösterileri, mural çalışmaları, sokak tiyatroları, performanslar ve birçok etkinlik yapılacak. Alsancak’tan Çeşme’ye kadar İzmir’in pek çok noktasına yayılan festival ile İzmirliler sanata doyacak.
Program:
20 Aralık Pazartesi
Atölyeler- Yer: Uluslararası İzmir Sanat Akademi- Alsancak
Oyunlaştırma Atölyesi: Meral Kaplan / 14.00-15.30
Sokak Tiyatrosu Atölyesi: Nazlı Masatçı / 17.00-18.30
Yer: Alsancak Memduh Çay Evi
Resim Atölyesi
Duvar Resmi Atölyesi
Saat: 14.00
Etkinlikler
Yer: Penguen Kitap Cafe Önü - Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi
Sokakta Dans Gösterisi- Crystals Dance Academy Dansçıları
Saat: 17.30
Yer:Türkan Saylan Kültür Merkezi Önü - Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi
Canlı Heykel Performansı-Erdal Çoban
Saat:18.00
21 Aralık Salı
Atölyeler- Yer: Uluslararası İzmir Sanat Akademi- Alsancak
Nadja Puttner İle Dans Atölyesi / 12.00-14.00
Johannes Schaffer İle Oyunculuk Atölyesi / 15.00-16.00
Evgeni Meschektin İle Oyunculuk Atölyesi & Julia Lenska İle Hareket Atölyesi/ 15.00-17.00
Oyunlaştırma Atölyesi: Meral Kaplan / 16.00-17.30
Sokak Tiyatrosu Atölyesi: Nazlı Masatçı / 18.00-19.30
Yer: Yamanlar 7301 Sokak No:115
Resim Atölyesi
Duvar Resmi Atölyesi
Saat: 14.00
Etkinlikler
Yer: Yakın Kitabevi - Alsancak
Modern Dans Gösterisi: Entegre-Lale Madenoğlu
Saat: 18.30
Yer: Yakın Kitabevi - Alsancak
Flamenko Gösterisi: Flamenko İzmir
Saat: 19.00
Yer: Yakın Kitabevi - Alsancak
Pandomim Gösterisi: Özgün Aytar
Saat: 19.30
Yer: Sokak Sanatları Atölyesi - Alsancak
Sokak Tiyatrosu: Metamorpho- Sokak Sanatları Atölyesi
Saat: 19.30
22 Aralık Çarşamba
Atölyeler- Yer: Uluslararası İzmir Sanat Akademi- Alsancak
Nadja Puttner İle Dans Atölyesi / 12.00-14.00
Johannes Schaffer İle Oyunculuk Atölyesi / 15.00-16.00
Evgeni Meschektin İle Oyunculuk Atölyesi & Julia Lenska İle Hareket Atölyesi/ 15.00-17.00
Oyunlaştırma Atölyesi: Meral Kaplan / 16.00-17.30
Sokak Tiyatrosu Atölyesi: Nazlı Masatçı / 18.00-19.30
Yer: Yamanlar 7301 Sokak No:115
Resim Atölyesi
Duvar Resmi Atölyesi
Duvar Boyama
Saat: 14.00
Etkinlikler
Yer: Kemeraltı Abacıoğlu Han
Tango Gösterisi: Metehan Gözütok
Saat: 18.00
23 Aralık Perşembe
Atölyeler- Yer: Uluslararası İzmir Sanat Akademi- Alsancak
Nadja Puttner İle Dans Atölyesi / 12.00-14.00
Johannes Schaffer İle Oyunculuk Atölyesi / 15.00-16.00
Evgeni Meschektin İle Oyunculuk Atölyesi & Julia Lenska İle Hareket Atölyesi/ 15.00-17.00
Oyunlaştırma Atölyesi: Meral Kaplan / 16.00-17.30
Sokak Tiyatrosu Atölyesi: Nazlı Masatçı / 18.00-19.30
Yer: Art Academy İzmir Dans Stüdyosu / 15.00-17.00
Biricik Paşalı İle Dans Atölyesi
Yer: Salkım Söğüt- Alaçatı
Resim Atölyesi
Duvar Resmi Atölyesi
Saat: 14.00
Etkinlikler
Yer: Alsancak Vapur İskelesi
Flamenko Gösterisi: Flamenko İzmir
Saat: 19.00
24 Aralık Cuma
Atölyeler- Yer: Uluslararası İzmir Sanat Akademi- Alsancak
Evgeni Meschektin İle Oyunculuk Atölyesi / 15.00-17.00
Julia Lenska İle Hareket Atölyesi / 18.00-20.00
Oyunlaştırma Atölyesi: Meral Kaplan / 16.00-17.30
Sokak Tiyatrosu Atölyesi: Nazlı Masatçı/ 18.00-19.30
Yer:Art Academy İzmir Nurhan Tekerek Sahnesi
Fatih Paşalı İle Öykü Yazım Atölyesi / 15.00-17.00
Etkinlikler
Yer: Yolo Sergi Salonu -Kemeraltı Abacıoğlu Han
Fotoğraf Sergisi: Face To Face- R.A.A.F
Saat: 12.30
Yer: Kabuk Kitabevi – Alsancak
Oyun Sergilemesi: Kucak- Özlem Sülüden, Oğuz Han Ayaz
Saat: 18.30
25 Aralık Cumartesi
Etkinlikler
Yer: Salkım Söğüt- Alaçatı
Resim Atölyesi
Duvar Resmi Atölyesi
Duvar Resmi Yapılması (Mural Çalışması)
Saat: 14.00
Yer: Alaçatı Pazar Yeri Hacımemiş Girişi
Flash Mob Gösterisi: Nostalji Dans Show - Crystals Dance Academy Dansçıları
Saat:16.00
Yer: Salkım Söğüt- Alaçatı
Sokak Tiyatrosu Performansı: Divertimento- Özlem Sülüden, Ecem Şimşek
Saat: 17.00
Yer: Alaçatı Pazar Yeri Hacımemiş Girişi
Hacivat Karagöz Gösterimi: Gölge Kukla Derneği
Saat: 17.00
Yer: Alaçatı Meydan
Kukla Gösterisi: Bir Bavul Üç Macera- Ağaçkakan Kukla Atölyesi
Saat:18.00
Yer: Alaçatı Meydan
Flamenko Gösterisi: Flamenko İzmir
Saat: 18.30
Yer: Salkım Söğüt- Alaçatı
Cecillia Bozzolini Seminer (Zoom Üzerinden)
Saat: 19.00