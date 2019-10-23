'Umuda Haykırış' ile finale kaldı

Piyanist Nehir Özzengin, 26. Türkiye Bilişim Derneği(TBD)-Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması'nda 100'ü aşkın katılımcı arasından finale yükselen 12 besteciden biri olmayı başardı. 14 yaşındaki Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi Öğrencisi Nehir, 26 yıldır düzenlenen yarışmada finale kalan en genç besteci unvanını kazandı.

Müziğe 4,5 yaşında başlayan Nehir Özzengin, 7 yıldır Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi(YÜSEM) Müzik Akademisi'nde aralıksız sürdürdüğü eğitimle, 6 uluslararası piyano yarışmasında dereceler elde ederek ülkesine büyük gurur yaşattı. Son dönemlerde beste çalışmalarına da başlayarak çeşitli eserler üretmeye başladığını anlatan genç yetenek, 26. TBD-Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması'na 'Umuda Haykırış' ismini verdiği bestesi ile katılarak büyük bir başarı elde etti.

Çocukların umut bestesi

Müzik dünyasına yeni besteciler kazandırmak ve Türk kültür hayatını zenginleştirmek amacıyla düzenlenen yarışmada finale kalan en genç besteci unvanını elde eden Nehir Özzengin, "2017 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Türkiye'deki kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmeyip eğitimlerine devam edebilmeleri ve destek olunduğu takdirde her şeyi başarabileceklerine olan inançlarını artırmak amacı ile hazırlanan bir kamu spotunda yer aldım. Ayrıca çocuklar için düzenlenen yardım konserlerinde de gönüllü olarak sahne aldım. İçinde yer aldığım tüm bu sosyal sorumluluk projelerinin bende bıraktığı izler neticesinde çocuklar ve gençler için bir beste yaptım. 'Umuda Haykırış' ismini verdiğim bu eserin, zorluk çeken tüm çocuk ve gençlerin duygularını haykırdıkları bir umut bestesi oldum istedim" dedi. Nehir, Türkiye'nin en eski beste yarışmalarından olan yarışmanın 6 Kasım'da düzenlenecek finalinde ise Garo Mafyan, İzzet Öz gibi birçok değerli isimden oluşan jürinin önünde ilk defa canlı olarak kendi bestesini çalacak.

6 ödül aldı

Bu yıl, İtalya'nın Puglia bölgesinde düzenlenen Uluslararası Nicola Di Stefano Piyano Yarışması'nda kendi kategorisinde 1'inci gelen Nehir, 2018 yılında da yine İtalya'da düzenlenen 26. Uluslararası Cortemilia Piyano Yarışması'nda 1'incilik elde etmişti. Uluslararası Mozart Academy Piyano Yarışması'nda 2'ncilik ve 3'üncülük, Uluslararası Cesar Frank Piyano Yarışması'nda 2'ncilik ve Uluslararası Ischia Piyano Yarışması'nda 2'incilik dereceleri bulunan genç piyanist, son iki yılda ettiği derecelerle toplamda 6 uluslararası ödülün sahibi oldu.