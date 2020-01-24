Usta sanatçıya Meslek Hizmet Ödülü verildi

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu'na bağlı Gökdere Rotary Kulübü yılın Meslek Hizmet Ödülü'nü 92 yaşındaki tiyatrocu Haldun Dormen'e 'Kibarlık Budalası' oyunu sonrası verdi.

Rotary 2440. Bölge Federasyonu'na bağlı Gökdere Rotary Kulübü bu yıl 18. Meslek Hizmet Ödülü'nü eğitmen, yönetmen, oyuncu, yazar, çevirmen kimliğiyle ömrünü sanata adamış olan ünlü sanatçı Haldun Dormen'e verdi. Tiyatro ile ilk kez Galatasaray Lisesi'nde okuduğu yıllarda tanışan ve yaklaşık 70 yıldır sahnede olan Dormen 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı ödülünü aldı.

Ayrımsız ifade

Gökdere Rotary Kulübü Başkanı Hakan Turhan Rotary Meslek Hizmet Ödülü'nün mesleğini icra ederken evrensel ahlak değerlerini en üst seviyede uygulayan ve çalışmalarıyla gelecek kuşaklara örnek olan kişilere verildiğini belirterek, "Haldun Dormen tiyatro dünyamızda tüm bu değerleri sonuna kadar gözetmiş, 70 yıldır tiyatronun her alanında yer alan çok önemli bir sanatçı. Sanat insanın, dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin kendisini ifade edebildiği yegane alan. Bence sanatçılar kültürler arasında en önemli bağı kuran ve insanlığın ortak dilini yaratan kişiler. Biz de bu yılın Meslek Hizmet Ödülünü bu ortak dili yaratan efsanevi sanatçımız Haldun Dormen'e kendisini uzun yıllar sahnede görmek dileğiyle takdim ediyoruz" şeklinde konuştu.