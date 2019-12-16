Ustalara taş çıkarttılar

Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı, düzenlediği konser ile bağlama resitali verdi. Performanslarıyla büyük beğeni toplayan bağlama sınıfı öğrencileri çalıp söyledikleri türkülerle ustalara taş çıkarttı.

Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı bağlama sınıfı öğrencileri Şef Özgür Doğan yönetiminde bir konser düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda düzenlenen konser programına, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Konservatuar Genel Sanat Yönetmeni Selim Öztaş, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nda bağlama öğrenen kursiyerlerin çaldığı ve seslendirdiği birbirinden güzel türküler büyük beğeni topladı. Zaman zaman duygulu anların da yaşandığı konserde izleyiciler şarkı ve türkülere eşlik ederken, kursiyerler performanslarıyla ustalara taş çıkarttı.

"Anadolu'yu türkülerle ilmek ilmek işlediler"

Genel Sekreter Yardımcısı Gökoğlan, burada yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediye Konservatuarı'nın 2 bine yakın kursiyeri olduğunu belirterek, sanata ve kültüre sahip çıkmaya, öz değerleri koruyarak yarınlara aktarmaya devam ettiklerini belirtti. Genel Sekreter Yardımcısı Gökoğlan, "Ne olur çocuklarımızı sanatsal etkinliklerden mahrum bırakmayalım. Resim, müzik, enstrümantal çalgılar olsun çocuğumuzun yeteneğine uygun eğitimleri almasına mutlaka müsaade edelim. Bugün burada sahne alan kursiyerlerimiz Anadolu'yu çaldıkları ve söyledikleri türkülerle ilmek ilmek işlediler" diyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.