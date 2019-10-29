CHP Güzelbahçe İlçe Başkanlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Tiyatro Sanatçısı Utku Erişik'in yazıp oynadığı 'Veda değil merhaba' adlı oyun izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Güzelbahçe Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP İl Başkan Yardımcısı Ali Ekber Yıldırım, CHP İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Tiyatro oyunu öncesi kürsüde konuşma yapan CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak bize düşen görev, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim iki büyük eserim var biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri ise Cumhuriyet Halk Partisidir' sözüne sahip çıkmaktır. Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine karşı 18 yıldır adeta bir savaş söz konusu. Biz Mustafa Kemal'in askerleri olarak türlü tezgahlar ve işbirliklerle bu ülkenin temelindeki çağdaşlığı, laikliği ve demokrasi değerlerinin yok edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Son olarak Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlarının Allah belasını versin diyorum" dedi.

Zaman tüneli

Konuşmanın ardından sahne alan Tiyatro Sanatçısı Utku Erişik izleyicileri adete büyüledi. Fransız aydınlanmasından Osmanlı'ya, Osmanlı'nın son dönemlerinden Cumhuriyetin kuruluşuna ve günümüze kadar gelen süreci bir zaman tünelinde yolculuk edercesine seyircilere aktardı. Oyunda modern, çağdaş, laik ve bilimsel değerlere tarihin her döneminde gerici yobazlar tarafından saldırılıp yok edilmeye çalışıldığının altı çizilerek, kurtuluştan kuruluşa, kuruluştan günümüze kadar yaşanan meşakkatli süreçte Cumhuriyet'in kurulmasında başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bu uğurda öne çıkan bir çok isim anlatıldı. İzleyicilerin alkışlarıyla sona eren oyunun ardından CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen Utku Erişik'e çiçek takdim ederken, Güzelbahöe Belediye Başkanı Mustafa İnce'de Erişik'e Atatürk rozeti, CHP Kadın Kolları Başkanı Menekşe Işın'da Türk Bayrağı rozeti takdim etti.