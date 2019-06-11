Wang, Lüksemburg Orkestrası ile çalacak

33. Uluslararası İzmir Festivali, 14 Haziran 2019 Cuma günü 21.00'de çağımızın en iyi orkestralarından biri kabul edilen Luxemburg Filarmoni Orkestrası'nı ağırlayacak. AASSM'de yapılacak konserde, Şef Gustavo Gimeno yönetimindeki orkestraya, çağımızın parlayan yıldızı piyanist Yuja Wang solist olarak katılacak.

Büyük Dükalık Orkestrası olarak da ifade edilen Lüksemburg Filarmoni Orkestrası (OPL) ülkesindeki kültürün dinamik bir parçasını temsil eder. Lüksemburg Orkestrası, 1933 yılında Lüksemburg Radyosu (RTL) bünyesinde gerçekleştirdiği muhteşem başlangıçtan bugüne dek Avrupa'nın her yerinde sahne aldı. Yirmiden fazla ülkeden gelen 98 müzisyenden oluşan OPL, dünyanın bütün önemli konser salonlarının ve festivallerinin daimi konukları arasında. Uzun kariyeri boyunca önemli şeflerle çalışan ve sayısız ödüller kazanan OPL, çağımızın en iyi orkestralarından biri kabul edilmekte. Lüksemburg Filarmoni Orkestrası'nın 2015'ten bu yana müzik direktörlüğünü Gustavo Gimeno üstlenmekte.

'Teknik kolaylık, tonal çeşitlilik ve saf güçten oluşan kombinasyonu' ile dikkate değer bir piyanist olarak isim yapan Yuja Wang, genç nesil piyanistler arasında zirvedeki yerini her geçen gün pekiştirmekte. Büyüleyici sahne performansı ile göz dolduran pekin doğumlu sanatçı, 33. Uluslararası İzmir Festivali'nde Dmitry Shostakovich'in 2. Piyano Konçertosunu seslendirecek. Gustavo Gimeno yönetimindeki Luxemburg Filarmoni Orkestrası ise güçlü tınılarını; Çaykovski'nin 'Tempest', Gershwin'in 'Mavi Rapsodi' ve Stravinski'nin ölümsüz 'Ateş Kuşu' süiti ile duyuracak.