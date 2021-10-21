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Westpark Outelt'te Yüksek Sadakat konseri

Ege’de outlet alışverişin merkezi Westpark Outlet, yerli ve yabancı en trend markaların avantajlı fırsatlarını aynı çatı altında toplayarak alışverişin cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Westpark Outlet Ege’nin en büyük outlet alışveriş merkezi olmasının yanı sıra, İzmir manzaralı cafe & restaurantları ve Ege’nin ilk ve tek akvaryumunu ile keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatıyor

Westpark Outelt'te Yüksek Sadakat konseri
21 Ekim 2021 Perşembe 11:06

Cumhuriyetimizin 98. yıldönümüne özel Westpark Outlet ve İZSİAD (İzmir Sanayci ve İş İnsanları Derneği) tarafından ortak olarak düzenlenecek olan Cumhuriyet Balosunun konuğu sevilen Rock grubu Yüksek Sadakat olacak.

27 Ekim Cuma günü Westpark Outlet’te gerçekleşecek olan Cumhuriyet Balosunda İZSİAD üyeleri ve Westpark Outlet ziyaretçileri Cumhuriyetin 98. yılını bir arada kutlayacak. Gecenin konuğu Yüksek Sadakat saat 19:30’da sahne alarak en sevilen şarkılarını hayranları ile birlikte seslendirecek.
Cumhuriyet Bayramı’na özel ücretsiz canlı performansı ile Yüksek Sadakat, Westpark Outlet 1. kat etkinlik alanında gerçekleştireceği konserde, coşku ile bayramı kutlayacak. Westpark Outlet’in eşsiz İzmir manzarası eşliğinde sahnelenecek olan konserde, Yüksek Sadakat grubu şarkıları ile tüm ziyaretçilere keyif ve eğlence dolu bir akşam yaşatacak.

Etiketler; #yüksek sadakat
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