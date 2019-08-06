Westpark'ta eğlenceli Ağustos

Westpark Outlet, Ağustos ayı boyunca her hafta sonu çocuklara özel birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikler düzenliyor.

Westpark Outlet' te Ağustos ayı boyunca çocukların kaliteli zaman geçirmelerini sağlamanın yanı sıra; çocuklara tarımı öğretmek, toprak ve bitki ile bağ kurmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Botanik Akademisi etkinliklerinde her hafta sonu birbirinden farklı faaliyetler yapılıyor. Ağustos'un ilk hafta sonunda çocuklar organik tarım etkinliğinde domates çekirdeklerini toprağa nasıl ekmeleri gerektiğini, bitkiyi nasıl sulamaları gerektiğini öğrendiler. Etkinliğin 2. gününde ise aktiviteye katılan minikler mini terraryumlar yaptılar. Kinetik kum havuzu ve jenga etkinliklerinin de yer aldığı rengârenk dekore edilmiş dev oyun alanında çocuklar gönüllerince eğlendi. n Nigar Nak

Ağustos ayı atölye programı şöyle olacak;

10 Ağustos- Japon çimi ekimi

11 Ağustos- Yaprak Desen Çalışması

17 Ağustos- Organik Tarım / Biber Yetiştiriciliği

18 Ağustos- Roka/Tere/Maydanoz Ekim Atölyesi

24 Ağustos- Soğan Ekimi

25 Ağustos- Taş Boyama Atölyesi