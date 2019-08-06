Westpark'ta eğlenceli Ağustos

Westpark Outlet, Ağustos ayı boyunca her hafta sonu çocuklara özel birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikler düzenliyor.

Westpark'ta eğlenceli Ağustos
06 Ağustos 2019 Salı 16:45

Westpark Outlet' te Ağustos ayı boyunca çocukların kaliteli zaman geçirmelerini sağlamanın yanı sıra; çocuklara tarımı öğretmek, toprak ve bitki ile bağ kurmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Botanik Akademisi etkinliklerinde her hafta sonu birbirinden farklı faaliyetler yapılıyor. Ağustos'un ilk hafta sonunda çocuklar organik tarım etkinliğinde domates çekirdeklerini toprağa nasıl ekmeleri gerektiğini, bitkiyi nasıl sulamaları gerektiğini öğrendiler. Etkinliğin 2. gününde ise aktiviteye katılan minikler mini terraryumlar yaptılar. Kinetik kum havuzu ve jenga etkinliklerinin de yer aldığı rengârenk dekore edilmiş dev oyun alanında çocuklar gönüllerince eğlendi. n Nigar Nak

Ağustos ayı atölye programı şöyle olacak;

10 Ağustos- Japon çimi ekimi
11 Ağustos- Yaprak Desen Çalışması
17 Ağustos- Organik Tarım / Biber Yetiştiriciliği
18 Ağustos- Roka/Tere/Maydanoz Ekim Atölyesi
24 Ağustos- Soğan Ekimi
25 Ağustos- Taş Boyama Atölyesi

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