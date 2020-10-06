Yabancı 4'üncü oldu

İzmirli  sanatsever gençlerin kendi imkanlarıyla çektiği "YABANCI" (STRANGER) başarılı yolculuklarına devam ediyor.

Yabancı 4'üncü oldu
06 Ekim 2020 Salı 11:48

Yönetmenliğini ve senaristliğini Atakan Uğur Karagöz'ün yaptığı,reji asistanlığı Beril Başaloğlu tarafından yapılan filmin uygulayıcı yapımcılığını Berker Mersin üstleniyor.

Başrollerini İlker Alkan ve Ayhan Pekbilgin'in paylaştığı YABANCI, Londra'da on yıldır düzenlenen Lift Off Global Network Sessions özel seçkisinde dördüncü oldu.Özel seçkide finalist olan film,ikinci adaylığı olan First-Time Film Maker kategorisinde yarışmaya devam ediyor.

Ülkemizde 16-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 8. Antakya Uluslararası Film Festivali'nde finalist olan film başarıdan başarıya koşuyor.

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