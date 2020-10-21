Yabancı'ya 'ilk' ödülü

İlk uzun metraj filmini doğup büyüdüğü İzmir'de çeken Atakan Uğur Karagöz geçtiğimiz hafta, İngiltere'de on yıldır düzenlenen Lift-Off Global Network film festivalinin First-Time Filmmaker (İlk filmini yapanlar) kategorisinde birinci oldu!

Festivalin katılım şartlarına uygun görülen 200 film arasından önce ilk 50'ye, sonra da ilk 5'e girerek finalist olmayı başaran "Yabancı" ülkemizi temsil ederek göğsümüzü kabarttı.

Geçtiğimiz haftalarda "Yabancı" aynı festivalin özel seçkisinde finalistler arasında yer alarak dördüncü olmuştu.

Başarıya doymayan Yabancı, ülkemizde 16-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 8. Antakya Uluslararası Film Festivali'nde de finalist.

Gösterimi yapıldı

Filmin bugün festival programı dahilinde gösterimi gercekleştirildi.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Atakan Uğur Karagöz'ün, reji asistanlığı ise Beril Başaloğlu yaptığı filmin uygulayıcı yapımcılığını Berker Mersin üstleniyor.

Başrollerini İlker Alkan ve Ayhan Pekbilgin'in paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda, İlhan Kızılırmak, Füsun Tarar, Gizem Bektaş, Özgül Turunçoğlu, Mehman Selimoviç, Utkan Devrim Zeyrek,Berker Mersin Şakayık Kılıç, Tuğba Keskin, Yiğitcan Gültekin ve Eray Topaloğlu yer alıyor.

Filmin konusu

Rıdvan ilk kez evinden, İzmir'den uzaklaşarak özendiği hayatı yaşayacağını düşünerek İstanbul'a gider. Ancak bir süre kaldıktan sonra yaşadıkları onu tekrar İzmir'e, ailesinin yanına dönmeye zorlar. O, hayali olan sinema filmini çekmek için döndüğünü söylese de, yakınları Rıdvan'ın aslında İstanbul'da yapamadığını düşünür. İstanbul'un kaosuna yabancı kalan Rıdvan, baba evinde bu yabancılaşmadan kurtulabilecek mi?"