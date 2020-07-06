Yamaç paraşütünde görsel şölen

Adana’nın Feke ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali’nde renkli görüntüler oluştu.

Yamaç paraşütünde görsel şölen
06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:48

Feke ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali, Tapan Mahallesi’nde yaklaşık bin 500 rakımlı Kaklık Dağı’nda yapıldı. Festivalde cuma günü akşam saatlerinde Kaklık Dağı yamacına çadır kuran sporcular, geceyi burada geçirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ara ara uçuş gerçekleştiren sporcular, Tapan semalarında görsel şölen sundu. Festivalde, Feke Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel ve 30 yamaç paraşütü pilotu gökyüzünde uçmanın keyfini yaşadı. Pandemi nedeniyle katılımın az olduğu festivalde katılımcılar, usta pilotların kontrolünde eğitim de aldı. Programı organize eden Mustafa Işık, bir sonraki festivalde yurt dışından da birçok sporcunun katılım göstereceğini belirtti.

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