Yamanlar'ın ilk şenliği

Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği Yamanlar Köy Şenliği'ndeyöresel ürünler satıldı, kültür sanat etkinlikleri yapıldı. Köylünün ürünü aracısız halkla buluştu.

Doğancan Bingöl - Şenlikte stant kuran köy sakini Sultan Şahin, "Evimize gelir sağladık. Hem köyümüz hareketlendi hem de burada binbir emekle ürettiğimiz lezzetlerimizi halkımızla buluşturduk" dedi. Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği, yöresel ve doğa ürünleri standlarıyla üretici ve alıcıyı buluşturan ayrıca kültür ve sanat etkinlikleriyle dolu dolu geçen Yamanlar Köy Şenliği gerçekleşti. KENT A.Ş tarafından düzenlenen etkinlikte tezgahlarda Yamanlar köylülerinin bahçe ve tarlalarında yetişen domates, tandırlarında pişen ekmekler daha birçok yerel ürünler ile yöresel gıdalar ziyaretçilere sunuldu. Roman Kooperatifi tarafından mısır, köylü kadınlar tarafından gözlemeler hazırlandı. Organizasyonda sivil toplum örgütleri de yer aldı.

Sanat etkinlikleri

Gün içinde Karşıyaka Belediye Bandosu konuklara müzik ziyafeti sunarken daha sonra 'Palavracılar Atışması' ile süren şenlik coşkusu, Pozitif Kumpanya Sahne Sanatları Topluluğu, İzmir Halk Tiyatrosu ve Ahura Ritim Topluluğu'nun gösterileriyle tüm güne yayıldı. Ayrıca çocuklara özel etkinlikler gerçekleştirildi. Şenliğin finali ise saat Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA) konseriyle yapıldı. Etkinlikte köy sakini Sultan Şahin tandırda pişirdikleri ekmekleri satarak köy halkının damak zevkini ziyaretçilerle buluşturdu.

Lezzet tanıtımı

Şahin, günler öncesinden hazırlık yaptıklarını söyleyerek, "Hazırlıklarımızı tamamladık ve tezgâhımızı açtık. Halkı köyümüze davet eden Cemil Tugay'a teşekkür ediyoruz. Bu sayede hem evimize gelir sağladık hem köyümüz hareketlendi hem de burada binbir emekle ürettiğimiz lezzetlerimizi halkımızla buluşturduk" ifadelerini kullandı.

Ziyaretçi ağırlamak çok keyifli

Köy şenliğinin gelenekselleşmesini beklediğini belirten Şahin, "Burada ziyaretçileri ağırlamak çok keyifli onlarla muhabbet edip ekmeğimizi nasıl yaptığımızı kendi ürünlerimizi nasıl hazırladığımızı paylaşmak mutluluk veriyor." dedi.

Şenliğe katılan Çiğli Emekçi Kadınlar Kooperatifi üyeleri ise el emeği yaptıkları çanta, file poşet gibi ürünleri sattı. Dernek üyesi Emine Alan el emeği yaptıkları ürünleri satmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Gelenekselleşsin talebi

Alan, günlerce uğraşıp hazırladıkları ürünlerin beğeni topladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Sürekli üretiyor ve çalışıyoruz. Bu ürettiğimiz ürünleri halkımızla buluşturmamız çok güzel. Ayrıca o günlerce emek verdiğimiz ürünleri misafirlerimizin beğenmesi bizi çok mutlu ediyor. Bu etkinliğin gelenekselleşmesi ve yıllar boyunca devam etmesini umuyoruz."