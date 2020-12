Yapı Kredi ve Tüpraş İş Birliğiyle, “Efsanevi Deniz Kavimlerinden Karialılar”

Yapı Kredi Yayınları ile Tüpraş iş birliğiyle İngilizce ve Türkçe hazırlanan “Karialılar – Denizcilerden Kent Kuruculara” kitabı, efsanevi deniz kavimlerinden biri olan Karialıların arkeolojik ve tarihi geçmişini anlatıyor.Tüpraş ve Yapı Kredi Yayınları iş birliğiyle 2011 yılında başlatılan ve Türkiye’deki arkeoloji yayıncılığına yeni bir boyut ve ivme kazandıran “Anadolu Uygarlıkları Serisi” toplam 12 kitaptan oluşuyor

Seri kapsamında yayımlanan 9. Kitap olan “Karialılar – Denizcilerden Kent Kuruculara”, Karia Bölgesi’nin prehistorik çağlarından başlayarak Geç Osmanlı Dönemi’ne uzanan arkeolojik ve tarihi geçmişi hakkında bugüne dek yapılmış araştırmaların bir özetini sunuyor.

Kitapta alanında uzman yerli ve yabancı araştırmacıların güncel veriler ışığında kaleme aldığı 33 bilimsel makale yer alıyor.

Anadolu Yarımadası’nın Güneybatı kesiminde yer alan ve Antik Çağ’da Karia olarak bilinen coğrafi bölgenin kuzey sınırını Büyük Menderes Vadisi, doğu sınırını Dalaman Çayı belirler.

MÖ 2000’li yıllara dayanan yazılı kaynaklarda birçok kez adı geçen Karialıların, Hitit istilaları karşısında Anadolu halklarını destekledikleri ancak daha sonra Mısırlılar karşısında Hititlerin yanında yer aldıkları görülür.

Savaşmaya Bir Kız Gibi Altınlarla Süslü Gidenler

Karialıların adı, tüm Akdeniz’de geçtikleri yerleri talan ederek Geç Tunç Çağı’nın güçlü imparatorluklarının çöküşüne katkıda bulunan efsanevi “Deniz Kavimleri” arasında da anılır. İlerleyen dönemlerde, Homeros, Karialıların Yunanlara karşı Troia kentini savunmaya gelen halklar arasında yer aldığından bahsederken “savaşmaya bir kız gibi altınlarla süslü geldiler” sözleriyle Karialıların zenginliğini vurgular.

