Yaşanmışlıkları barındıran bir kitap: Bir Tek Sen Anla

Yazarlık serüvenine Haber Ekspres Ailesi’nin teşvikleriyle başlayan Dr. Aybars Akoğlu’nun ilk kitabı “Bir Tek Sen Anla” ülke coğrafyasının bir ucunda başlayıp diğer ucunda biten etkileyici bir hayatta kalma hikâyesini anlatıyor

FATİH ÖZKILINÇ- Yazarlık serüvenine Haber Ekspres Gazetesi’nde başlayan Dr. Aybars Akoğlu, kaleme aldığı Yazar İclal Aydın’ın seçkileriyle hazırlanan İclal Aydın Kitap Kulübü’nün yeni romanı “Bir Tek Sen Anla” isimli kitabını gazetemize anlattı. Ülke coğrafyasının bir ucunda başlayıp diğer ucunda biten etkileyici bir hayatta kalma hikâyesi olan 'Bir Tek Sen Anla' isimli romanında Akoğlu, okuru İzmir’den Şırnak’a, oradan Yunanistan’a doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

“Haber Ekspres önemli görev üstlendi”

Yazarlığa başlangıcının yaklaşık 12 yıl önce Haber Ekspres Ailesi’nin teşvikleriyle olduğunu belirten Akoğlu, “Yaklaşık 10 yıl boyunca Haber Ekspres’te haftalık köşe yazıları yazdım. Kitabımın çıkmasında Haber Ekspres’in çok fazla katkısı oldu. Çünkü İclal Aydın’la dostluğumuz sırasında kendisi Haber Ekspres’te yayınlanan köşe yazılarımı çok beğendiğini ifade etmişti. Bununla birlikte ben de bir roman yazma çabam olduğunu, birkaç bölüm yazdığımı ileride emeklilik çağımda bunu yayın haline getirerek dostlarıma ulaştırmak istediğimi ama bu roman edebi bir değer taşıyacaksa bunu erkene alabileceğimi dile getirmiştim. Romanımın ilk iki bölümünü İclal Hanım’a gönderdikten sonra kendisinin beğenisi sonucu ‘Bu romanı mutlaka devam ettirmelisiniz’ oldu. 34 bölümden oluşan kitabımı tamamladığımda da İclal Aydın’dan çok olumlu bildirimler aldım. Yani İclal Hanım Haber Ekspres’te köşe yazılarımı okumamış olsaydı ben cesaret edip benim bir roman hazırlığım var diyemeyecektim. Bu anlamda bu kitabın oluşmasında Haber Ekspres önemli görev üstlendi” dedi.

Yaşanmışlıkları barındırıyor

“Beni Bir Tek Sen Anla” isimli romanında herkesin hayattı farklı algılayabildiğini vurgulamaya çalıştığını belirten Akoğlu, kitabın yaşanmışlıkları barındırdığını ve genellikle okurlarının kendilerini bulduğu bir roman olduğu belirtiyor.

Okurun içinde kendisini bulabileceği bir roman

Romanın bir buçuk ay gibi kısa bir sürede kaleme alındığını ancak 15 yıllık bir kurgulamanın sonucu olduğunu kaydeden Akoğlu, kitabın aslında iki isminin olduğunu söyledi. Akoğlu, “Ben Şırnak’ta askerliğe gittiğimde kitabın içersinde de bahsettiğim ‘Açık Tribünde Anneye Aşk’ adında bir dosya açmıştım bilgisayarımda ve daha çok futbolun psikodinamiğine yönelik akademik bir çalışma için bir kitap yazma hayalim vardı. Fakat oradaki zorlayıcı hayat akademik çalışmadan daha çok can derdine düşmek nedeniyle o dosya bilgisayarımda hep yarım bir dosya olarak kalmıştı. İclal Hanım’a kitabı ilk sunduğumda dosyanın adı ‘Açık Tribünde Anneye Aşk’tı. Bu isimde kitabı iç kapağında yer alıyor. Fakat bu bir kitap adı olarak romanı da çok karşılamıyordu. Çünkü çok daha farklı bir konsepte yazılmış bir kitap. Bu nedenle de bir psikiyatri doktorunun en önemli görevlerinden bir tanesi karşısındakini anlamak. Bazen danışanlarımız ‘hocam bari beni bir tek sen anla’ şeklinde beklentileri oluyor. Kitabın içerisinde de birkaç defa ‘bari beni bir tek sen anla’ ifadesi geçiyor. Bu anlamda da iyi bir hekimin görevinin hastasını anlamak olduğunu düşünüyorum. Bir de kitabın ismindeki gizem; içinde herkesin kendini bulabilmesi. Kitapta her okuyanın kendisinin anlayacağı parçalar var” diye konuştu.

Dr. Aybars Akoğlu kimdir?

Ben Utku’nun babası, Esin’in eşi Aybars Akoğlu’yum. Mesleki kimliğim psikiyatri doktoruyum. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1998 yılında mezun oldum. Sonrasında da psikiyatri uzmanlığımı yaparak 2005 yılından bu yana Eşrefpaşa Hastanesi’nde Psikiyatri Doktoru olarak çalışmaktayım. Altay Kulübü’nde uzun yıllar farklı alanlarda görevlerde bulundum. Halen yüksek divan kurulu üyesiyim. Geçmiş dönemlerde Altay Sosyal Dayanışma Derneği başkanlığı görevinde bulundum. Şu an yine disiplin kurulu üyesiyim. Altay’ın 100’üncü yılında yönetim kurulunda görev yaptım. Bunun dışında da yakın zamanda ocak ayı içerisinde “Beni Bir Tek Sen Anla” romanım İclal Aydın Yazar Kulübü kapsamında okuyucunun beğenisine sunuldu.