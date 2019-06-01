Yaşar'dan Çatalhöyük kazılarına destek

1998 yılından bu yana kültürel mirasımızın ortaya çıkarılması için arkeolojik kazılara destek veren Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, Nysa, Eski Smyrna ve Smyrna Agorası kazılarından sonra Çatalhöyük kazısına da destek vermeye başladı.

1974 yılında toplumun eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişimini desteklemek amacıyla kurulan Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, 1998 yılından bu yana kültürel mirasımızın ortaya çıkarılması ve gelecek nesillere taşınmasına olan desteğini sürdürüyor.

1998 yılında Aydın’ın Sultanhisar İlçesi’nde yer alan Nysa antik kenti ile başlayan destek, İzmir’in Bayraklı İlçesi’nde yer alan Eski Smyrna ve İzmir’in Konak İlçesi’nde yer alan Smyrna Agorası kazıları ile devam ederken Vakıf, Mayıs ayı itibarıyla Konya’nın Çumra İlçesi’nde yer alan ve dünyanın en tanınmış arkeolojik alanlarından biri olan Çatalhöyük kazılarının da destekçisi oldu.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı İdare Heyeti Başkan Yardımcısı Feyhan Yaşar, Çatalhöyük kazılarına verilen destek için “Türkiye, kültürel anlamda çok zengin bir ülke. Ülkemiz, tarih boyu dünya tarihinde rol oynamış çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı olarak tarihimizin gün ışığına kavuşturulmasına verdiğimiz destekle daha çok kalıntıya ulaşılması, tarihe bir adım daha yaklaşılması bizi gurulandırıyor. Çatalhöyük de çok özel ve önemli bir arkeolojik kazı alanı. M.Ö.7100’de kurulan ve yaklaşık 1000 yıl boyunca kesintisiz yerleşim yapılan Çatalhöyük, sanat eserleri ve iyi korunmuş arkeolojik kalıntılarıyla tüm dünyanın ilgisini çeken bir alan. 1960’lı yıllarda yabancı akademisyenler tarafından başlanan, 2018 yılı itibarıyla ilk kez Türk akademisyenlerin başkanlık ettiği kazılara halen Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Çiler Çilingiroğlu başkanlık ediyor. Çatalhöyük’e verdiğimiz destek ile bir kazı alanında daha tarihimize ışık tutacağımız için heyecanlıyız” dedi.