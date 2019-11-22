Yaşar Ü. Schnittke'yi unutmadı

Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası, sezonun ikinci konserinde Alfred Schnittke'nin 85. Doğum Yıldönümü Konseri ile Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde dinleyicilerle buluştu. Şef Orhun Orhon yönetimindeki konserde, viyola sanatçısı Pınar Dinçer solist olarak yer aldı.

2006 yılında Yaşar Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Selçuk Yaşar'ın fikriyle Oda Orkestrası olarak kurulan ve İzmir'de vakıf üniversitelerinin müziğe desteğinin ilk örneği oluşturan Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası, 2019 - 2020 sezonunun ikinci konseri olan Alfred Schnittke'nin 85. Doğum Yıldönümü Konseri ile dinleyicilerle buluştu. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da gerçekleştirilen konsere, İzmirli müzikseverler büyük ilgi gösterdi. Viyola sanatçısı Pınar Dinçer'in solist olarak yer aldığı konserde Şef Orhun Orhon yönetimindeki Orkestra, Türkiye'de daha önce yalnızca birkaç kez seslendirilen Schnittke'nin Viyola Konçertosu ile R. Strauss'un Opus 4 nefesli çalgılar için süiti ile dinleyicilerin karşısına çıktı. Şef Orhon, besteciler ve eserleri hakkında dinleyicilere bilgi verdi. Her yaştan müzikseverin katıldığı konserde, solist Pınar Dinçer ile Orkestranın performansı dinleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Konserler halka açık ve ücretsiz

Kültürel hayatımızı zenginleştiren çok sesli ve evrensel müziği, konser, festival ve resitaller açılımıyla müzikseverlere sunan Oda Orkestrası'nın, bu sezon, çok önemli kurumlardan birçok değerli sanatçının da katılımıyla Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası'na dönüştüğünü hatırlatan Pınar Dinçer, konserlerin yıl boyunca süreceğini kaydetti. Senfoni Orkestrası, 2019 – 2020 sezonunda dört kez daha Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde dinleyicileriyle buluşacak. Sezonun üçüncü konseri olan Yeni Yıl Konseri'nde 25 Aralık 2019 günü Şef Antonio Pirolli yönetimindeki Orkestra, solist soprano Inga Kancevica ile sahnede olacak. Şef Mehmet Can Özer yönetiminde; 12 Şubat 2020'de Sevgililer Günü Konseri'nde solist piyanist Emre Elivar, 4 Mart 2020 günü Yaşar Üniversitesi Kuruluş Yıldönümü Konseri'nde solist keman sanatçısı Önder Baloğlu, 8 Nisan 2020'deki sezonun son konseri olan Film Müzikleri Konseri'nde İzmirlilere müzik ziyafeti sunacak. Daha önce olduğu gibi tüm konserler yine halka açık ve ücretsiz olacak.



