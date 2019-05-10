Yaşar Üniversitesi'nde Kalben konseri

Hem kendi şarkıları hem de Haydi Söyle gibi şarkılara yaptığı coverlarla tanınan ve sevilen Kalben, Öğrenci Toplulukları Etkinlik Günleri kapsamında Yaşar Üniversitesine konuk oldu, yağmura rağmen öğrencileri coşturdu.

Yaşar Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Etkinlik Günlerinde öğrenciler; konser, tiyatro, dinleti, spor yarışmaları, halk oyunları ve dans gösterileri gibi etkinliklerle final sınavları öncesi moral buldu. Kendine özgü şarkıları ve klasik şarkılara getirdiği farklı yorumuyla müzik dünyasının başarılı isimleri arasında yer alan Kalben, Öğrenci Toplulukları Etkinlik Günlerinde öğrencilerle buluştu. Zaman zaman yağan yağmura karşın öğrenciler konser alanını doldurdu. Konserde Saçlar, Sadece gibi sevilen şarkılarının yanı sıra Haydi Söyle ve Seninle Başım Dertte gibi şarkılara yaptığı coverları da seslendiren sanatçı, izleyenleri coşturdu. Başarılı sanatçı, kendisine özgü yorumuyla müzikseverleri kendisine hayran bıraktı.

Öğrenci Toplulukları Etkinlik Günlerinde, ayrıca, Tiyatro Topluluğunun Jüri isimli oyunu sergilenirken tek pota basketbol turnuvası, yemek yarışması, Bloco Entrudo Ritim Grubu gösterisi, Müzik Topluluğu ve Rock Topluluğunun dinletileri, okçuluk turnuvası, Capoeira Topluluğu Gösterisi, Dağcılık Ve Doğa Sporları Topluluğu etkinliği, Dans Topluluğu ve Halk Oyunları Topluluğu gösterileri ile E-Spor Topluluğunun düzenlediği yarışmalar da yer aldı.