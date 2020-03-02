Yaz için kar depoladılar

Konya'nın Derebucak ilçesinde yaşayanlar, yaz günleri düğün ve festivallerde ikram edilen içeceklerde kullanılmak için yaklaşık 16 metre derinliğindeki 'Cula Deliği' adı verilen mağaraya kar depoladı.

Yaz için kar depoladılar
02 Mart 2020 Pazartesi 11:44

Toros Dağları'nda yer alan ve yaklaşık 7 bin nüfusa sahip Derebucak'ta, kışın yağan karın, mağaralarda depolanıp, yaz aylarında kullanılması gelenek haline geldi. Bu nedenle de her yıl mart ayında 1800 rakımlı Kocadağ'ın zirvesindeki 'Cula Deliği' adlı mağara alanında 'Kar Basma Şenliği' düzenleniyor. Yaklaşık 3-4 metre yüksekliğe ulaşan karı, kürek ve testerelerle parçalayan ilçe halkı, 16 metre derinliğindeki mağaraya atarak depoluyor. Depolanan kar ise yaz aylarında çıkartılarak, düğün ve festivallerde ikram edilen içeceklere katılıyor. Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, geleneksel hale gelen kar depolama işlemenin geçtiğimiz yıllarda şenlik havasında geçtiğini ancak bu yıl Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen havan saldırısında askerlerin şehit düşmesi nedeniyle, askerler için dua edilip, sade bir etkinlik gerçekleştiğini belirtti.


Kaynak: DHA
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