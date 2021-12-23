Yazar Mine Kasman “İlk buluşmaya” davet ediyor

İzmirli yazar Mine Kasman’ın kaleme aldığı yüreğinizin her bir öyküde, zihninizin örttüğü perdeleri tek tek aralayarak, sizi ilk buluşmaya ve oradan uzanacağınız “mutluluğa” davet eden “İlk Buluşma” öykü kitabı yayınlandı

FATİH ÖZKILINÇ- İzmirli yazar Mine Kasman’ın kaleme aldığı “İlk Buluşma” öykü kitabı aralık ayının ikinci haftasında Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık tarafından yayınlandı. Perde öyküsü ile başlayan kitap bir yandan bu ilk öykünün nasıl bir sona evirileceğini merak ederken; bir yandan da ana karakterin yaşadıklarını siz de adeta bire bir yaşayarak, olanlara gülmeye başlıyorsunuz. Derken“Nasıl Anlatsam Seni?” öyküsünde, hayat ile ölüm arasındaki o ince çizgide, insan olarak sahip olduğumuz muhteşem güce tanıklık ediyoruz. “Sevgi” diyor kitapta Mine Kasman, “Zamanı ve mekânı aşan mistik bağ.Bu, hayattaki, en anlamlı gülüşünüz... En sağlam, en güvenli duruşunuz!..”Çok derinlerde bir yerde o mistik bağı hissettiğiniz “Çekmece” öyküsünden sonra yer alan şiirinde...

Perdeleri aralıyor



Kitabın böyle bir kurgusu var. Her bir öykü, o öyküde okuyucuya yaşattığı farklı duygulara eşlik eden bir şiirle tamamlanarak; öykünün anlamını ve okuyucuya hissettirdiklerini daha da güçlendiriyor. Kitap böylelikle okuyucusunu, hayatın farklı yüzleri ile buluşturup, bir güldürüp, bir duygulandırarak, son öykü olan “İlk Buluşma”ya kadar taşıyor...



Okuyucunun son öyküye doğru uzanışı kitabın arka kapağında şöyle tanımlanıyor:

“Yüreğiniz, her bir öyküde, zihninizin örttüğü perdeleri tek tek aralayarak, sizi ilk buluşmaya ve oradan uzanacağınız “mutluluğa” davet edecek...” Kitabın hazırlık serüveninde ise, Mine Kasman bazı öyküleri yaşanmış olaylardan esinlenerek kaleme alırken, bazılarını da direk kurgu şeklinde tasarlıyor.





Mine Kasman kimdir?





İzmir doğumlu Mine Kasman, Saint Joseph Ortaokulu ve Tevfik Fikret Lisesi’nde başlayan eğitimini, üniversitede Boğaziçi Üniversitesi ve University of California - Berkeley ile devam ettirip, akademik yolculuğunu Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü ve Université Libre de Bruxelles Institut d’Etudes Européennes’de Avrupa Birliği üzerinde iki tane master programını bitirerek tamamlıyor. Sabancı Grubu’nda yaklaşık 17 yıl çalıştıktan sonra iş hayatındaki deneyimlerini öğretim görevlisi olarak verdiği derslerle Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi’nde paylaşmaya devam ediyor.

Rekabet Hukuku ve İklim Değişikliği konularında yurtiçi/yurtdışı yayınları olan Mine Kasman’ın, “Yaşamın Özüne Dokunmak” isimli, çocukluktan beri yazdığı yazı, şiir ve öykülerinden derlediği anlatı türündeki kitabı da yayınlanıyor. Haber Ekspres Gazetesi’nde “Sinemadan Hayata” köşesinde yazılar yazan Mine Kasman,ayrıca Radyo Kahve Türk’de, ağırladığı konuklarını sevdikleri film ve müzikler eşliğinde bir iç yolculuğa davet ettiği “Sinemadan Size” programını da hazırlayıp, sunmuştur.