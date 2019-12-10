Yeniden Sinematek'te melankolik filmler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilgi gören "Yeniden Sinematek" gösterimleri Aralık ayında 'Melankoli' temasıyla devam ediyor.

Alain Resnais yönettiği 'Hiroşima Sevgilim' (Hiroshima Mon Amour) Marguerite Duras tarafından kaleme alındı. Film, Hiroşima'ya atılan bombanın ardından barışla ilgili bir filmde oynayan Fransız kadın oyuncunun, Hiroşima'da kalan Japon bir mimar ile ilişkisi konu alıyor. Anılar ve unutulanlar üzerine çekilen "Hiroşima Sevgilim", Fransız Sineması'nın başyapıtlarından kabul ediliyor. Film, 20 Aralık Cuma Kültürpark İzmir Sanat Büyük Salon'da, 24 Aralık Salı İBB Selçuk Kültür Merkezi ve Aliağa Kültür Merkezi'nde, 25 Aralık Çarşamba İBB Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salonu'nda gösterilecek.

Fransız draması

Louis Malle'nin yönettiği 1963 Fransız drama filmi Ateşle Oyun (Le Feu Follet), Jacques Rigaut'un yaşamından esinlenilen Pierre Drieu La Rochelle'in romanına dayanıyor. Alkol problemi yaşayan kahramanın başından geçenler, 27 Aralık'ta Kültürpark İzmir Sanat Büyük Salon'da perdeye yansıtılacak.