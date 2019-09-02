Yıldız Tilbe geliyor

Sanatçı Yıldız Tilbe, 16 Eylül Pazartesi saat 21.00'de, İzmir'de konser verecek.

İzmirli olduğunu ve İzmir seyircisini çok sevdiğini belirten Yıldız Tilbe, "Her konserim çok özel ama ömrümün geçtiği İzmir'deki programlarım bir başka güzel oluyor. İnanılmaz bir gece yaşayacağız. Şimdiden büyük ilgi var. Yoğun program yüzünden bu sonbaharda tek konser olarak planladık. Önümüzdeki yıl İzmir için daha geniş bir konser serisi düşünüyoruz" dedi.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda 16 Eylül Pazartesi saat 21.00'de Power Türk'ün medya sponsorluğunda düzenlenecek konserin biletleri Biletix'te satışa sunuldu.