Yolculuklar sergisi açıldı

Institut français İzmir, sanatçı Ferrante Ferranti’yi ağırladı. Sanatçının “Yolculuklar” adlı sergisi ilk günden yoğun ilgiyle karşılandı

Institut français İzmir, yeni sezonu harika bir sergiyle açtı. Fransız seyyah fotoğrafçı Ferrante Ferranti’nin 40 yıllık serüvenini yansıttığı sergi, İzmirlilerden tam not aldı. Institut français Ankara ve İstanbul merkezleriyle eş zamanlı olarak hazırlanan sergi, birbirinden güzel fotoğrafları ziyaretçilerle buluşturdu. Institut français İzmir’deki sergi öncesinde sanatçının da katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi. Etkinliğe İzmir Fransa Fahri Konsolosu Zeliha Toprak ve İtalya İzmir Konsolosu Valerio Giorgio başta olmak üzere İzmir’in tanıdık simalarından pek çok isim de katıldı.

Serginin kalbi İzmir

Sanatçı Ferranti, seyahatinin en güzel sayfalarının Türkiye’de yazıldığına dikkat çekerek “Burada seyahat etmek benim için çok önemli. Çünkü, bu topraklar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış. Burada keşfettiğim farklı kültürel miraslar benim yolumu daha fazla uzatma nedenim oldu” dedi. Üç farklı şehirde hazırlanan bu serginin ortak amacının savaştan yola çıkarak tüm sınırları kaldırmak olduğunu belirten Ferranti “İzmir, bu serginin kalbi. Buradaki fotoğraflar tüm sınırları kaldırabileceğimizin göstergesidir” diye konuştu.

Gururluyuz

Ferranti’yi objektifini kaybolmuş ve varolan dünyaları ortaya çıkarmak için kullanan modern zaman şairi olarak tanımlayan İzmir Müdürü José-Maria Queiros ise “Sanatçı Ferranti, objektifini sabit tutmak yerine çektiği objelerin ruhunu ortaya koyuşuyla ilk günden bizleri hem kendisine, hem de sanatına hayran bıraktı. Yolunu bize kadar uzattığı için teşekkürler, bu sergiye yıl sonunda kadar ev sahipliği yapacak olmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi. Covid 19 tedbirleri doğrultusunda salonda aynı anda en fazla üç kişinin bulunacağı sergi, 30 Aralık’a kadar pazar günleri hariç her gün saat 10.00-18.00 arasında ziyaretçilere açık olacak.





