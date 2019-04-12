Yüklendiği narla İzmir'de

Ressam Muzaffer Akyol, 54. kişisel sergisini son dönem resimlerinden oluşan bir seçkiyle Selçuk Yaşar Resim Müzesi ve Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşturdu. Akyol'un 'Yüklendim narımı düştüm yollara...' sergisi Selçuk Yaşar Sanat Galerisi'nde açıldı.

Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında açtığı sergilerle adından söz ettiren sanatçı Akyol'un, 28 eserini sergilediği, 'Yüklendim narımı düştüm yollara...' isimli sergisinin açılışına İzmir iş ve sanat dünyasından çok sayıda sanatseverin yanı sıra, Eski Kültür ve Turizm Bakanı Suat Çağlayan ile Yaşar Topluluğu yönetici ve çalışanları katıldı. İzmirli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergiyi, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı da sanatçı Muzaffer Akyol ile birlikte gezdi.

Dostluk köprüleri

Eserlerinde nar temasını öne çıkaran Muzaffer Akyol, "Nar benim vazgeçilmezlerimdendir... Şimdi içinde yüzlerce taneciği birbirlerini üzmeden, birbirlerini kırmadan, birbirlerini sömürmeden ve aralarındaki saydam zardan birbirlerini görecek şekilde yaşatan bir form nar. Nar doğurganlığın, çoğalmanın sembolü. Bu anlayış insanlık ailesinin özlediği, beklediği demokrasiyi, ayrımcılığa karşı ve birlik olmayı, insanların birbirlerine saygılı olup ve birbirlerine karşı dostluk köprülerini kurup birbirleriyle alışveriş halinde bulunmasını yansıtmakta" diyerek nar ağacına olan sevdasını dile getiriyor.

Sergi, 15 Haziran 2019 tarihine kadar İzmir, Selçuk Yaşar Resim Müzesi ve Sanat Galerisi'nde görülebilir. Sanatçı Muzaffer Akyol, genç sanatçı ve sanatseverlerle Selçuk Yaşar Sanat Galerisi'nde bir de söyleşi gerçekleştirdi.