Yunan Adalarının Gözdesi: Meis Adası

Türkiye’den her yıl yüzlerce turiste ev sahipliği yapan Yunan Adaları tertemiz denizi, el değmemiş doğası ve leziz yemekleriyle büyülüyor. Yüzlerce farklı adada birbirinden keyifli tatiller yapabileceğiniz Yunan Adaları, ülkemize yakınlığı ile de tercih sebebi. Ege’nin turkuaz denizi ve Yunanistan’ın ünlü bembeyaz evleriyle rüya gibi bir keşif yapmak isteyenler için önerimiz Meis Adası.

Meis Adası’nın en güzel yanı Kaş gibi doğa harikası bir beldenin hemen karşısında bulunuyor olması elbette. Meis Yunanca ‘göz’ demek! Bunun sebebi ise; haritaya bakıldığında bu rüya gibi bu iki bölgenin kaş ve göz biçiminde görülmesinden kaynaklıdır. Kaş’tan 20 dk mesafede bulunan Meis Adasına, Kaş - Meis feribot seferi ile ulaşabilirsiniz. Yılın her döneminde feribot seferi bulunan Kaş - Meis destinasyonunun sefer sıklığı dönemsel olarak değişebiliyor. Bu sebeple gittiğiniz döneme göre bilgi almanız çok önemlidir.

Türkiye’nin belkide en güzel manzaralarını size sunan Kaş’ta birkaç gün keyif yapabilir ve bu eşsiz manzaranın tadına doyasıya varabilirsiniz. Daha sonrasında kısa bir feribot yolculuğu ile ulaşabileceğiniz Meis Adası’nda mavinin her tonunu seyre dalıp huzur bulabilirsiniz. Meis Adası diğer Yunan Adaları’na göre daha küçük olması sebebiyle turist yoğunluğunun da biraz daha az olduğu bir adadır. Bu sebeple yılın her dönemi keyifle tatil yapabilir ve tavernalarda Yunan ezgileri eşliğinde lezzetli yemeklerin tadını çıkarabilirsiniz.

Bembeyaz evlerle çevrelenmiş daracık sokaklarda kaybolarak her köşe başında eşsiz bir manzarayla karşılaşabileceğiniz Meis Adası, diğer Yunan adalarına da rahatlıkla geçiş yapabileceğiniz bir konumdadır. Türkiye- Yunanistan arasında bir çok feribot seferini hizmetinize sunan https://www.feribotbiletim.com adresinden dilediğiniz rotaları inceleyerek yerinizi hemen güvenle ayırtabilirsiniz.