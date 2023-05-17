Yunus Emre'nin derviş olma serüveni sahneye taşındı

Devlet Halk Dansları Topluluğunun sahnelediği dans tiyatrosu "Derviş", Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu

Anadolu'nun önemli tasavvuf ve halk şairlerinden Yunus Emre'nin yaşam öyküsünden ilham alınarak hazırlanan, senaryosunu İskender Pala'nın kaleme aldığı gösteri, izleyicinin beğenisini topladı.

Sanat Yönetmeni Yıldız Çankaya, gösteri öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Derviş" oyununu İskender Pala'nın senaryosu üzerinden kelimeleri ve cümleleri açarak sahneye koyduklarını söyledi.

Gösterinin gelecek sezon da sahnelenmeye devam edeceğini aktaran Çankaya, "Oyunumuz Yunus Emre'nin hayatını anlatıyor. Aslında bir içsel yolculuk, Yunus Emre'nin derviş olma serüveni." dedi.

Çankaya, oyunda Yunus Emre'nin seneler öncesinden bugüne kadar ulaşan mesajlarının yer aldığını, ayrıca birlik bilincinin vurgulandığını belirtti.

Oyunun sinema, tiyatro, dans ve görsellik gibi unsurları bir araya getirdiğine, izlenen görüntülerin de bu oyuna özel olarak çekildiğine dikkati çeken Çankaya, şunları kaydetti:

"Oyunda gördüğünüz bütün film kareleri tamamen özel olarak bu oyunun senaryosuna göre çekildi ve bunlar anlatımla, danslarla, tiyatral bölümlerle entegre edildi. Bu yüzden multidisipliner bir oyun şekli diyoruz. Bu hikayeyi anlatırken, o bölgelerin halk danslarıyla bunu destekliyoruz. Ayrıca da Anadolu'nun doğurduğu bu felsefeyi ortaya koyuyoruz."

"Yunus Emre'yi tanımak ve hatırlamak çok önemli"

Oyuncu Poyraz Deniz Genç de Yunus Emre'nin çok büyük bir değer olarak geçmişten bugüne bir kültür köprüsü kurduğunu belirterek, "Bu nedenle Yunus Emre'yi tanımak, onun doğada yaşadıklarını, insanlarla yaşadıklarını bilmek, oluşturduğu şiir ve edebiyat diliyle onu günümüzde hatırlamak çok önemli." dedi.

Yunus Emre rolüyle sahneye çıkan Genç, onun şiirlerinde büyük bir duygu yoğunluğu ve bütünlük bulunduğuna değinerek, "Onu günümüzde insanlara aktarmak, insanlara izletmek gerçekten benim için çok büyük bir keyif." değerlendirmesinde bulundu.

"Derviş" oyunuyla Yunus Emre'nin hayatındaki farklı dönemlerin sahneye taşındığına işaret eden Genç, "Yunus Emre'yle bir bağ kurmak, gönülden onun hissettiklerini, yine onun gözünden hissedebilmek gerçekten çok özel bir şey. Yani bunu hissedebilmek onun yaşadıklarını kendi gözünüzden insanlara aktarabilmek gerçekten çok büyük." şeklinde konuştu.

"Müzikle beraber bir bütünlük sağladı"

Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Enver Merallı ise gösterinin müziklerini Aydın Sarman ile birlikte hazırladıklarını ve çok emek sarf ettiklerini söyledi.

Oyunu sahnelemekten dolayı mutlu olduklarını dile getiren Merallı, "Yunus Emre'nin Allah sevgisi ve İslam ahlakının günümüze ulaşması bakımından vermiş olduğu mesajları, senaryonun içerisinde türkülerle, halk danslarıyla, gelenek ve göreneklerimizle birleştirerek, bir bütünlük halinde ortaya çıkaran bir eser. Müzikle beraber bir bütünlük sağladı, güzel bir iş ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Aydın Sarman ise müziklerin hazırlanmasında kalabalık bir ekibin yer aldığını, Yunus Emre'nin felsefesini, danslarla ve koreografik yapı eşliğinde müzikle tasvir etmeye çalıştıklarını anlattı.

Projede yer aldıktan sonra Yunus'un felsefesindeki bütünlüğü daha iyi gördüğünü dile getiren Sarman, "Bir bütün olduğu zaman her şey iç içe geçtiği zaman çok anlamlı oluyor. Dolayısıyla anlamı verebilmek için hepsinin birleşmesi gerekiyor." dedi.

Yunus Emre'nin mirasına saygı niteliğinde

Temsilde dergaha girmeden önce bir Anadolu köylüsü olarak yola çıkan Yunus'un dergahta olgunlaşan Allah sevgisi, İslam tasavvufunu işleyerek yücelişi, barış ve dostluk ilahileri ve türküleri izleyiciyle buluşuyor.

Yunus Emre'nin sevgiyi, aşkı ve gerçeği arama çabasını anlatan temsilin arka planında Anadolu Türklerinin, Moğol akın ve yağmalarıyla ortaya çıkan kıtlık ve kuraklıklardaki mücadelesi de yansıtılıyor.

Gösterinin genel sanat yönetmenliğini ise Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı üstleniyor.