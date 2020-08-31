Selami Torun’dan “Zafere Giden Yolculuk” sergisi Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Karşıyaka Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Murat Serdar Koç’un katılımlarıyla Karşıyaka Bostanlı Sanat Galerisi’nde açıldı.

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. tarafından Bostanlı Sanat Galerisi’nde açılan Selami Torun’un 30 Ağustos Özel Sergisi “Zafere Giden Yolculuk” 30 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor. Kent A.Ş.’nin organize ettiği sergide 32 adet farklı çalışma bulunuyor. Selami Torun’un kendine has yorumuyla yeniden hayat verdiği retrospektif-dokulu fotoğraflar uzunca bir uğraşın ürünü olarak sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Torun yıllardır üzerinde çalıştığı göz nurum dediği bu özel koleksiyonunu İzmirli sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Yoğun ilgi



Zafere Giden Yolculuk retrospektif-dokulu Atatürk Fotoğrafları sergisini gezen Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "9 Eylül'e kadar uzanan bir hikayeyi görmek çok güzel. Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarından bu denli özenli bir işi uzun zamandır görmemiştim. Değerli sanatçımız Selami Torun'a eserlerini paylaştığı için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu güzel toprakları bize emanet eden bütün şehitlerimize ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımızı borçluyuz. Bütün hemşerilerimizin sergimizi ziyaret etmelerini diliyorum." dedi.

30 Ağustos’ta açılan sergiye İzmirliler yoğun ilgi gösterdi. Büyük zaferin anlatıldığı fotoğrafların önünde özçekim yapan sanatseverler, fotoğraflar hakkında bilgi aldı.