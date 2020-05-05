Hayatı boyunca Türk Sanat Müziği'ne gönül veren Zeki Müren, seyircilerine yakınlığı ve kurallı Türkçesi ile kendini tarihe yazdırmıştır.

Türk Sanat Müziği'ne ismini altın harflerle kazıyan ender isimlerden birisi olan Zeki Müren, Üsküp'ten Bursa'ya göçen kereste tüccarı Kaya Bey ve Hayriye çiftinin tek çocuğu olarak Bursa'nın Hisar semtinde dünyaya gelmiştir. Müziğe olan yeteneği ilk olarak ilkokul zamanında öğretmenlerince keşfedilen Zeki Müren, okul müsamerelerinde yer almıştır. Ortaokul eğitimini de Bursa'da aldıktan sonra lise eğitimine İstanbul Boğaziçi Lisesi'nde devam eden Müren, okulunu birincilikle bitirmiştir. Üniversite eğitimini İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Üniversitesi)'nde alan ünlü sanatçı, musiki eğitimine de üniversitede devam etmiştir.

TRT İstanbul Radyosu'nun 1950 yılında solistlik sınavını 186 aday arasından birinci olarak kazanan Zeki Müren, ilk radyo konserini 1 Ocak 1951 yılında vermiştir. 600'den fazla plak ve kaset dolduran ünlü sanatçı, Altın Plak Ödülü'nü ilk kazanan sanatçı olarak da tarihe geçmiştir. 1991 yılında Devlet Sanatçısı seçilen ve 300 civarında şarkı besteleyen Zeki Müren albümleri indir bağlantısı ile sevilen ismin şarkılarına ulaşım sağlayabilirsiniz.

Sanat Müziği eğitimine henüz 18 yaşında başlayan ve hayatını bu ölçüde sürdüren Müren, sinema oyunculuğu da yapmıştır. Doğum günü olan 6 Aralık günü, 2012 yılından bu yana Türk Sanat Müziği günü olarak kutlanan Zeki Müren, küçük veya büyük fark etmeksizin birçok kişinin unutamayacağı eşsiz sanatçılar arasına girmiştir.

Türk Sanat Güneşi Zeki Müren'in En Sevilen Şarkıları

Hayatı boyunca Türk Sanat Müziği'ne gönül veren Zeki Müren, seyircilerine yakınlığı ve kurallı Türkçesi ile kendini tarihe yazdırmıştır. Zeki Müren şarkıları indir üzerinden ünlü sanatçının sevilen şarkılarını kolay ve hızlı bir şekilde indirebilirsiniz. Türk müziğine birçok ölümsüz eser bırakan Zeki Müren, günümüzde halen birçok kişi tarafından dinlenmektedir. Gözlerin Doğuyor Gecelerime, Şimdi Uzaklardasın, Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun, Gitme Sana Muhtacım ve Manolyam gibi birçok eşsiz şarkıya imzasını atan ünlü şarkıcı, dönemin unutulmaz isimlerinden birisidir. 24 Eylül 1996 yılında İzmir'de vefat eden Zeki Müren'in cenazesi Bursa'da yer alan Emir Sultan Mezarlığına defin edilmiştir.