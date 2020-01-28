Zilli Zarife'nin ilk gösterimi

Narlıdere Belediye Tiyatrosu trafından bu yıl ilk kez sahnelenen Zilli Zarife seyirci beğeni topladı.

Oyun sonunda onlarca gönüllü, ihtiyaç sahipleri için oyuncak ve kitap bağışı yaptı. Başkan Ali Engin "Gönüllü ekibimizi kutluyorum" dedi. Haldun Taner'in yazdığı oyun, Aysel Güzel'in yönetmenliği'nde Narlıdere AKM'de sahnelendi. Narlıdere Belediye Tiyatrosu tarafından bu yıl ilk kez ve ücretsiz sergilenen oyunu 600 sanatsever izledi. 'Bir Kitap Bir Oyuncak Senden, Eğlenceli Oyun Bizden' kampanyası kapsamında, oyun sonunda, ihtiyaç sahibi çocuklar için onlarca kitap ve oyuncak da toplandı.

Sanata destek

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Kültür ve sanatın birleştirici etkisinde güzel ve verimli bir sezon diliyorum. Sanatın ve sanatçının her zaman yanındayız. Kültür ve sanat kenti olan Narlıdere'de bu çalışmaları önemsiyoruz. Tiyatromuzun tüm ekibine, sahne perfonmansları ve emekleri için teşekkür ediyorum. Etkinliklerimiz tüm hızıyla devam edecek" dedi.